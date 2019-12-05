Cегодня белорусы объединены одной идеей 2 5.12.2019, 13:47

1,059

Наталья Радина

Это дает огромную надежду на то, что в следующем году возможны перемены.

Главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина стала гостем программы Studio Х97 (Студия икс девяносто семь). В своем интервью ведущему программы Евгению Климакину она рассказала о том, почему шансы добиться изменения ситуация в Беларуси сейчас особенно велики:

— Ситуация экономическая в стране сегодня чудовищная. Мы видим, что люди пытаются выжить на зарплаты в 150-200 долларов в регионах. Пенсии сегодня в среднем 100 долларов. Цены при этом выше, чем в Польше на многие товары. И при этом диктатор собирается идти на седьмой срок. Сегодня сама эта мысль вызывает отторжение у всех. Я могу сказать, что сегодня заметно и очевидно, что белорусы наконец-то объединились. Они сегодня объединены одной идеей — Лукашенко должен уйти.

Такого объединения нации не было, мне кажется, в новейшей истории Беларуси. Такого не было даже в советские времена. Это дает нам огромную надежду на то, что в следующем году возможны перемены. Конечно, мы должны много работать, конечно, просто не будет, но шансы очень велики.

— У каждого человека есть свое слабое место, такая ахиллесова пята. На твой взгляд, где у Лукашенко ахиллесова пята?

— В первую очередь, это его маниакальное желание остаться у власти. Ни к чему хорошему это не приведет. Этим самым он просто загоняет себя в тупик. У него нет сегодня возможностей продолжать жить так, как он жил до этого 25 лет. Хотя бы по той причине, что у него просто нет денег. На реформы в экономике он не готов пойти, Россия не готова предоставлять ему энергоресурсы по прежним ценам или безвозвратные кредиты. В этой ситуации Запад также не готов финансировать последнюю диктатуру в Европе.

Уважаемые читатели! Вы можете подписаться на канал «Хартии-97» на Youtube charter97video. Для этого нужно зайти на страницу charter97video и нажать красную кнопку «Подписаться». Если вы хотите получать уведомления о новых видео на канале charter97video, то нажмите «колокольчик».