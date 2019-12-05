В Узбекистане засекретили дело Гульнары Каримовой 5.12.2019, 14:06

Гульнара Каримова

Старшей дочери первого правителя страны в пятый раз продлили срок заключения.

Старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой "в пятый раз продлили срок тюремного заключения", а также без объяснений засекретили ее дело. Об этом на своей странице в инстаграме сообщила дочь Каримовой Иман, которая живет в Лондоне. Она не уточнила, когда, кем и насколько был продлен тюремный срок ее матери, сообщает currenttime.tv.

Иман Каримова утверждает, что правительство Узбекистана использует "незаконные методы", чтобы "утопить в обвинениях" ее мать, и считает, что главная цель следствия по ее делу – обвинить Каримову "во всех возможных экономических и социальных неудачах и проблемах в стране".

Дочь Каримовой утверждает, что ее матери "в пятый раз продлили срок заключения и удерживают ее в полной изоляции".

"Недавно делу [Гульнары Каримовой] был присвоен статус "секретно", без объяснения причин, послуживших основанием для принятия этого решения, при полном понимании того, что это будет препятствовать людей возможной защите, которая может быть выдвинута, поскольку даже адвокаты не имеют доступа к материалам, – подчеркивает Иман Каримова. – Это полностью противоречит конституции. Таким образом, адвокаты и даже близкие родственники остались без информации о деле и здоровье Гульнары, что, по последним данным, является критическим".

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat), подтверждая слова Иман, в ноябре сообщил в твиттере, что ему больше не позволяют встречаться с подзащитной, а все его запросы, отправленные в Узбекистан, были отклонены.

#Karimova ⁦@NZZ⁩ reports allegations of torture against Avakian, one of the accused in the Swiss criminal proceeding. For our part, we are no longer allowed to visit Gulnara Karimova. Our last requests have all been rejected by #Uzbekistan ! https://t.co/Syryz0J8t0 — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 26 ноября 2019 г.

Перед этим Манжа сообщал, что в Ташкенте начался еще один тайный судебный процесс над Гульнарой Каримовой. Официально власти Узбекистана это не подтверждали, но в августе на Каримову были заведены еще несколько уголовных дел. Теперь ее обвиняют в хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем вымогательств.

Иман Каримова ранее сообщила, что отныне ее аккаунт iman.k17 в инстаграме будут вести "юристы", а не она лично, и пообещала, что "наша команда начнет публиковать полную информацию о политически мотивированном деле против Гульнары Каримовой".

В 2017 году, после смерти Ислама Каримова, Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. А позже вывела эти деньги за рубеж через офшорные компании и купила на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира.

Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала.