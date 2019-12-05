Власти установили для безработных трудодни 5 5.12.2019, 14:19

1,461

Что нужно сделать белорусу, чтобы получить пособие по безработице?

Традиционно в конце текущего года органы исполнительной власти определяют, сколько дней безработные должны отработать на оплачиваемых общественных работах в году грядущем. Соответствующие решения размещаются на сайте Национального правового реестра и вступают в силу после опубликования.

«Сильные новости» изучили эти документы.

Например, по решению Гомельского городского исполкома безработные гомельчане, официально таковыми зарегистрированные, в 2020 году обязаны отработать 20 рабочих дней. Из них: в январе, феврале, марте, апреле, ноябре и декабре по 1 дню, мае, июне, июле и октябре — по 2 дня и по 3 дня в августе и сентябре.

Для безработных Гомельского района местная власть установила 24 дня отработок, по 2 дня ежемесячно. Такая же норма определена для безработных Петриковского и Кормянского районов.

Норма участия безработных Жлобинского района в оплачиваемых общественных работах определена в количестве 28 дней. Столько же трудодней определено для безработных Калинковичского района.

Менее напряженный график у безработных Мозырского района, они должны отработать всего 20 дней. А вот власть Ельского района решила, что их нетрудоустроенные в следующем году обязаны отработать 34 дня. Причем с июня по сентябрь включительно — по 5 дней ежемесячно.

Райисполком Лоевского района для своих безработных, по сравнению с другими, установил щадящий режим отработки — всего 15 дней.

Примечательно, что в Минске аналогичная норма установлена в количестве 12 дней, по одному дню в месяц.