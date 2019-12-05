Ученые из Беларуси призвали навсегда сделать 31 декабря выходным 13 5.12.2019, 15:56

2,839

Отдых – это перспектива для успешной работы человека.

Белорусские ученые встали на защиту 31 декабря как выходного дня. Об этом говорили участники Международной научно-практической конференции «Стратегия развития экономики: вызовы, инструменты реализации и перспективы», пишет «Минск-Новости».

«Шведы провели исследование и выяснили: человек не может работать интенсивно на протяжении более чем 6,5 часа. Потом он устает, теряет внимание. Надо давать людям время для восстановления душевных и физических сил.

Сейчас говорят о сокращенной рабочей неделе. Она дает возможность сохранить ресурс человека. Отдых – это перспектива того, что после общения с детьми, близкими у человека появятся ресурсы и креативные идеи. Поэтому, когда рассматривают вопрос, делать 31 декабря выходным или нет, я предлагаю делать», – сказал Валерий Бельский, доктор экономических наук, директор Института экономики НАН Беларуси.

Дело в том, что раньше 31 декабря белорусы отдыхали, но часто это происходило случайно. В 2016-м и 2017-м последний в году день пришелся на субботу и воскресенье соответственно. В 2018 году 31 декабря (попал на понедельник) снова стал выходным: люди заранее отработали его в субботу, 29 декабря.

Но в 2019 году все изменилось: в октябре власти приняли постановление, которое утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году. Так уж вышло, что за 31 декабря (вторник) сохранился статус рабочего дня. Люди запротестовали – и составили электронную петицию, потребовав раз и навсегда сделать 31 декабря (а заодно и 2 января) днями для отдыха. Сейчас ее подписали уже – на минуточку – почти 16 тысяч человек!