Житель Светлогорска: Пора заканчивать с властью этих любителей «майбахов» и резиденций 5.12.2019, 16:30

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И сменить власть нужно в ближайшее время.

Во многих населенных пунктах Беларуси власти разрешили строительство опасных для здоровья людей производств. Экономия на строительных материалах и технологиях отражается на здоровье людей. Наиболее красноречивый пример — Светлогорск. Жители города каждое воскресенье выходят на главную площадь, протестуя против местного завода беленной целлюлозы. Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Александр Михайлов рассказал Charter97.org о том, почему Светлогорск занял последнее место в рейтинге городов Беларуси, опубликованном в прошлом месяце:

- Причину мы видим каждый день, все, кто живет здесь о ней знают. Мы убедились в этом во время «парламентской кампании». Жители города, которые приходили на пикеты «Европейской Беларуси», говорили и про низкие зарплаты, и про гигантские очереди в поликлиниках, и про недовольство властью в целом. Но особое внимание безусловно занимала общая беда Светлогорска – завод беленой целлюлозы. Власти говорят, что никакого вреда здоровью людей и окружающей среде он не наносят, однако все знают, что это неправда.

Ядовитые отходы от работы завода выбрасываются в атмосферу ежедневно. Это главная тема разговоров в Светлогорске. На улице, транспорте, общественных местах - везде люди обсуждают завод. Постоянные головные боли, першение в горле, тошнота — это для нас уже привычные вещи. О каком здоровье людей может идти речь, если уже сейчас в нашу поликлинику не протолкнуться. Светлогорск недавно занял последнее место в рейтинге городов страны. Из города все, кто может, бегут. Остальных просто медленно травят. Властям плевать. Никого — ни экологов, ни журналистов - к заводу не подпускают. Разобраться, что там на самом деле происходит невозможно.

- Завод продолжает работать, власти говорят, что все в порядке. Что делать?

- Или мы сменим власть в ближайшее время, или нас просто не станет. Кому повезет — уедет, остальных постепенно будут травить вредными производствами, некачественными продуктами, а для верности — еще и АЭС под боком. Это ведь касается не только Светлогорска, это происходит по всей стране. Он нас за людей не считает: торгует нашей землей и нашим здоровьем ради новых «майбахов» и резиденций. Пора с этим заканчивать, другого выхода у нас нет.