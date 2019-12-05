«Просыпается ветер»: премьера новой песни от Андрея Макаревича 11 5.12.2019, 16:54

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АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

ФОТО: IMAGO/ZUMA PRESS

Лидер российской группы «Машина времени» представил новую песню.

Сайт nashe.ru представляет вам премьеру нового сингла группы «Машина времени» «Просыпается ветер». Это одноименная песня, написанная Андреем Макаревичем, и клип, снятый видеохудожником группы Екатериной Груниной. «Просыпается ветер» стал первой новой работой группы после миниальбома «То, что всегда с тобой», вышедшего в конце прошлого года.

- Песня написана где-то месяц назад, у меня дома, во время перерыва между гастролями. Ездим мы сейчас очень много, и перерывов почти нет. Написалось все быстро, единственный вопрос был — а для какого это проекта, «Машина Времени» или «Yo5»? Обычно это понятно сразу, а тут я засомневался. И показал песню Кутикову, а тот предложил инструментальную вставку ближе к концу. И стало понятно, что песня все-таки «машиновская». Дальше все было быстро: отрепетировали песню, записали ее за два дня, тут же подсняли, и в ноябре в Петербурге впервые сыграли ее живьем. А теперь отдаем на ваш суд.

Что касается клипа, то его доделывали уже на гастролях, последние штрихи нанесли в номере гостиницы в Минске. А вся «машинная» часть видео снята на обычный мобильник на студии «Полифон». Все это так и выглядит: и лестница, и двери, и коридоры, и аппаратная. Андрей Макаревич с гитарой — у микрофона, Александр Кутиков и звукорежиссер Самвел Оганесян — у пульта. Все как обычно, но ветер уже просыпается, — рассказал Андрей Макаревич.