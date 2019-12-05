Ученые рассказали, как изменились птицы из-за потепления 5.12.2019, 17:07

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Результаты исследования фактически подтвердили сформулированное еще в XIX веке правило Бергмана.

Глобальное потепление привело к тому, что размеры птиц уменьшились, а их крылья стали длиннее.

Об этом говорится в новом исследовании американских орнитологов. Они замерили более 70 000 представителей 52 видов птиц, которых на протяжении последних 40 лет собрал Филдовский музей естественной истории в Чикаго, пишет «Вокруг света».

Брайан Уикс из Университета Мичигана свидетельствовал, что за четыре десятилетия уменьшились в размерах представители почти всех видов. При том, что в поле внимание исследователей попали очень разные виды, почти все птицы продемонстрировали такой результат.

В то же время у многих птиц длина крыльев наоборот увеличилась.

В среднем берцовая кость птиц за 40 лет уменьшилась в размере на 2,4 процента, тогда как крылья удлинились на 1,3 процента.

Результаты исследования фактически подтвердили сформулированное еще в XIX веке правило Бергмана: у животных одного и того же или близких видов наибольшими размерами отличаются те, которые живут в более холодных частях ареала.

Небольшое тельце легче охладить

Орнитологи не имеют точного ответа на вопрос, почему повышение температуры приводит к уменьшению размеров птиц.

Одна из теорий заключается в том, что мелкие животные легче охлаждаются благодаря быстрой потере тепла.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.