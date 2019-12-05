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Видеофакт: Белорусы «выкатили гарбуза» к посольству России

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  • 5.12.2019, 17:11
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Видеофакт: Белорусы «выкатили гарбуза» к посольству России

По старому белорусскому обычаю.

Перформанс провели активисты кампании «Свежий ветер» в преддверии подписания документов по углубленной интеграции с Россией.

— Это старый белорусский, а также украинский и вообще славянский обычай: если жених нелюбимый, девушка выкатывать ему тыкву. Как знак такой, что не согласна за него идти. В нашем случае это означает: давайте дружить, но жить мы будем в разных домах, каждый в своем, — пояснил в интервью «Радыё Свобода» активист Сергей Бульба.

Активисты также хотели передать российскому послу Дмитрию Мезенцеву обращение с предупреждением, что будут защищать независимость Беларуси «всеми доступными мерами в рамках белорусского закона», но документ не приняли.


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