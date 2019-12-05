Путин vs НАТО 1 Александр Гольц

5.12.2019, 17:23

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Александр Гольц

Единственная прямо названная угроза для альянса — это угроза со стороны России.

«В обстановке противоречий». Именно к этому штампу, выдавая зачастую желаемое за действительное, прибегала советская журналистика, описывая встречи руководителей стран Запада. Но сегодня этот штамп в полной мере описывает только что завершившийся саммит НАТО.

Несмотря на официальный оптимизм (как никак эта встреча в верхах должна была отметить 70-летие альянса, который участники как заведенные именовали «самым успешным союзом»), именно сейчас НАТО столкнулась с одним из наиболее серьезных кризисов за всю историю своего существования. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, страны, чьи ресурсы и военная сила обеспечивали мощь альянса, его способность к быстрому реагированию на кризисы, открыто объявляет, что НАТО устарела. Он считает, что вклад США в европейскую оборону непомерно высок и дает понять, что безопасность — такой же товар, как и все прочие экспортные товары. И, стало быть, европейские союзники должны за него платить. Кризис настолько серьезен, что французский президент Эммануэль Макрон констатирует «смерть мозга НАТО», считая союз неспособным выявить основные угрозы безопасности и сконцентрироваться на их устранении.

При этом Турция, раздраженная нежеланием союзников по альянсу поддержать ее действия против курдов в Сирии, отказывается поддержать разработанные альянсом планы обороны cтран Балтии. Возникает угроза того, что основополагающая 5-я статья подписанного 70 лет назад Вашингтонского договора, статья о коллективном ответе на любую агрессию, может оказаться невыполнимой. О том, насколько был сложным поиск консенсуса на Лондонском саммите, свидетельствует принятая на нем декларация. Вместо традиционного многостраничного документа, который фиксировал коллективный подход всех стран альянса ко всем сколько-нибудь существенным международным проблемам — коротенькое заявление из девяти абзацев. То есть сфера, где атлантистам удается достичь согласия, сокращается подобно шагреневой коже.

Казалось бы на наших глазах, наконец, реализуется давняя мечта сначала советских, а потом и российских дипломатов, которые не жалели усилий, чтобы раздуть противоречия между членами НАТО. Ирония, однако, заключается в том, что именно действия России, присоединение Крыма и секретная война на Донбассе представляют собой основной фактор, обеспечивающий солидарность альянса. Надо сказать, что руководители НАТО несколько снизили сейчас градус обличения политики Кремля. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил: «Мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО. Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные». Особое внимание в Москве вызвали заявления французского президента, который сообщил, что без диалога с Россией невозможно обеспечить европейскую безопасность.

Но вот текст коротенькой декларации, текст, где, повторю, определены позиции, по которым зафиксировано согласие. Увы, Россия — вообще единственная, обвиненная в агрессивных устремлениях: «Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности… Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создают значительные риски для евроатлантической безопасности».

То есть единственная прямо названная угроза — это угроза со стороны России. Впрочем, альянс допускает и диалог, но весьма четко формулирует условия для такого диалога: «Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным». Одним словом, начнете вести себя, как приличные люди, заходите, поговорим. А пока что в день завершения саммита российских дипломатов выслали из ФРГ из-за нежелания сотрудничать в расследовании убийства, совершенного в Германии человеком, которого подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Я процитировал только тe пассажи декларации, где прямо говорится о России. Если говорить о косвенных доказательствах противостояния с Россией, то о нем свидетельствуют практически все решения саммита. Это и план обороны стран Балтии и Польши, и заявление о превращении космоса в оперативную сферу НАТО, а также о противодействии кибер- и гибридным угрозам.

Главный российский начальник очень вовремя поспешил подтвердить, что и он считает Североатлантический альянс противником: «Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны». Будь натовцы почестнее, они наверняка возвели бы памятник Путину В.В. прямо напротив своей новой штаб-квартиры. Сегодня именно он дает смысл существованию Североатлантического альянса, именно он и является главной натовской скрепой…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»