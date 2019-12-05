Как омоновцы испугались штатива от видеокамеры 2 5.12.2019, 17:52

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Фото: Shutterstock

Случай в суде.

Сегодня во время административных процессов над активистами оппозиции омоновцы знатно веселили собравшихся, пишет общественный активист Кирилл Василевский в «Фейсбуке». Разговор у входа в суд Центрального района:

Омоновец:- Покажите сумку.

Активист (показывая содержимое сумки): - А что, собственно, ищете.

Омоновец: Оружие, опасные вещества, все, что может быть использовано для видеосъемки… О, фотоаппарат. Нельзя! Штатив тоже нельзя.

Активист- Ладно с видеокамерой, а штатив то тут при чем?

Омоновец (откладывая штатив в сторону, с умным видом): Может быть использован для видеосъемки.

Активист- Вы серьезно?

Омоновец: Да.

Время поджимало, спорить не было смысла, штатив и фотоаппарат пришлось оставить, а наш товарищ со смартфоном, на который незадачливый охранник даже не обратил внимания, прошел на процесс.

Но это еще не все. Омоновцы, действительно, страшно боялись сегодня стримов, видеосъемки, обычных фото. Закрывали лица, толкали и выгоняли из зала суда людей. Что, это, паранойя? Я, например, не могу поверить, что видео нанесет такой непоправимый вред МВД и режиму, чтобы устраивать такой цирк. Оказалось, ошибался.

Что ж, если они так боятся простой видеокамеры, то тогда, действительно все. Ему конец, это последняя стадия, неважно на чем она основана — на обострении паранойи или на реальных страхах.

Ну а мы, перефразируя Маяковского, убеждаемся, что «наше оружие — наши смартфоны, наше золото — стримы и соцсети». Самый простой путь к победе — делать то, чего больше всего боится враг. Включаем смартфоны!