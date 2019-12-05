Трамп призвал демократов побыстрее объявить ему импичмент 2 5.12.2019, 18:14

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Дональд Трамп

Об этом президент США написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп призвал демократов палаты представителей побыстрее объявить ему импичмент.

«Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу», - написал Трамп в Twitter в четверг, 5 декабря.

В Белом доме также заявили, что отвергают обвинения демократов в адрес Трампа и ждут «справедливого суда» в Сенате.

Как сообщает CNN, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес Трампа. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

«В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту», - сказала Пелоси.