В пятницу в Беларуси ожидается до +4 5.12.2019, 19:01

Существенных осадков не прогнозируется.

6 декабря в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не прогнозируется, только днём местами по северу страны небольшие осадки, преимущественно дождь. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог будет гололёдица. Ветер ожидается юго-западный порывистый, днём — местами до сильного.

Ночью температура воздуха будет от 0 до 6 градусов мороза. Днём синоптики прогнозируют -1...+ 4.