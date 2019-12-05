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В пятницу в Беларуси ожидается до +4

  • 5.12.2019, 19:01
В пятницу в Беларуси ожидается до +4

Существенных осадков не прогнозируется.

6 декабря в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Существенных осадков не прогнозируется, только днём местами по северу страны небольшие осадки, преимущественно дождь. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог будет гололёдица. Ветер ожидается юго-западный порывистый, днём — местами до сильного.

Ночью температура воздуха будет от 0 до 6 градусов мороза. Днём синоптики прогнозируют -1...+ 4.


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