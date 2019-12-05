США ввели новые санкции против РФ в киберсфере 5.12.2019, 19:05

Санкции введены против похитивших более $100 млн хакеров из России.

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

Среди включенных в санкционный список фигурирует некто Максим Якубец, которого Минфин называет руководителем хакерской группировки, оказывающим «прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности».