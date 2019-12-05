«Поступаю на программиста, чтобы заработать 2 миллиона долларов на ферму» 8 5.12.2019, 19:21

Студенты рассказывают о своих необычных мечтах.

Самое время разбить стереотипы бумеров: это разговор о мечтах поколения Z, в котором не будет упоминаний об 11-м «айфоне», брендовой одежде и жизни с ярлыком luxury. Оказывается, в век капитализма все еще есть ребята, которые хотят быть гонщиками, собирают тысячи рублей на «Жигули» и поступают на программистов, чтобы накопить на ферму. Вместе с Honor «Онлайнер» спросил их о том, что они делают, чтобы приблизиться к своим целям.

Влад. Хочет быть как гонщик Формулы-1

— Я занимаюсь автомодельным спортом уже 12 лет. Если объяснять по-простому, это гонки на радиоуправляемых моделях. Все началось с первого класса: сначала мы делали модели сами, участвовали в соревнованиях, а потом все стало развиваться динамичнее. И вот уже около пяти лет я один из лучших пилотов в Беларуси.

Моя мечта — быть на поддержке у производителей. Это значит, пилоту не просто дают технику, а платят за тесты и идеи. По факту это как гонщики Формулы-1 — они ездят, как им нравится, а в придачу получают деньги.

У меня есть единственный план, чтобы добиться цели, — участвовать в международных гонках. Чем чаще ты выступаешь и чем лучше результаты показываешь, тем больше вероятность, что тебя заметят. Если мне удастся поучаствовать в чемпионате Европы, тогда смогу надеяться на поддержку производителей. А иначе кто увидит в тебе перспективу и выгоду?

Вот поэтому все свои деньги я трачу на моделизм: основную часть составляют расходы на поездки, вторая часть уходит на технику, модели и аккумуляторы. В среднем машину желательно обновлять раз в год. Мне достаточно продать старое оборудование — оно составляет 70 процентов от цены новой машины. Такая без электроники обойдется около 500 евро. Вот старую машину я продал за 350, остается немного добавить.

Ясно, что мне приходится подрабатывать на каникулах, обычно мой заработок составлял около четырех рублей в час. Еще чем-то помогают родители, так я и коплю с обедов. Как пилот, вполне вижу, что могу достичь своих целей. Возможно, мне не хватает какой-то финансовой помощи, выездов за границу и европейского опыта, но я готов максимально отдаваться занятию. Это проблема, что у нас нет программ поддержки европейского уровня: спорт ведь не такой популярный. Вот поэтому все и приходится делать только за счет человека.

Антон. Копит деньги, чтобы купить «Жигули» и дрифтить

— Сразу объясню, почему выбрал такое занятие. Это самый красивый вид автоспорта, когда машины ездят в управляемом заносе и очень много дымят. Это эффектно: ты можешь разогнаться до 100 километров в час, дернуть за ручник — и въехать задней частью автомобиля в стену. Мне очень нравится адреналин и автомобили.

Впервые о дрифте я услышал в 12, когда посмотрел «Форсаж». Мне кажется, все с него начинали. А осознанно следить за спортом начал четыре года назад, когда увидел записи соревнований: автоспортивные команды доставали из грузовиков очень красивые мощные автомобили и показывали, как они дрифтят. Все, я понял, что это мое.

Теперь я езжу по соревнованиям, постоянно прихожу на тренировки и слежу за рынком автомобилей, хочу купить себе. Чтобы заняться всем этим самому, нужен достаточно большой бюджет и возможности. В дрифтинге есть две разновидности: летний и зимний. Второй выходит дешевле — там ездят на «Жигулях», стоимость участия равняется цене машины и резины, это около 3000 долларов. Летний же превышает во много раз: нужна подготовленная машина, стоимость участия начинается от 10 000 долларов и больше. Однажды я увидел объявление: продается старая японская машина, к ней нужно купить только коробку переключения передач — и можно участвовать в младшей серии соревнований. Она стоила полторы тысячи долларов, но пока я решался, ее кто-то забрал. Я не расстраиваюсь: история с дрифтингом развивается, Международная автомобильная федерация поддержала этот вид спорта, теперь устраивают ежегодный кубок, так что все еще впереди, я просто коплю деньги.

Лина. «Раньше у подростков были желания купить „айфон“, а теперь — ферму»

— У меня есть мечта купить классическую ферму с большим красным амбаром и полем в Америке. Об этом я начал думать, когда попала на тренинг, как не бояться старости. Там задали вопрос, как я ее себе представляю. И я поняла, что не хочу суеты: жить в городе не для меня. Ферма же ассоциируется со спокойствием: спешить не надо, ничего не мешает тебе спокойно существовать.

Да, раньше у подростков были желания купить «айфон», а теперь — ферму. В принципе, у меня такие мысли тоже есть, но это скорее цели: заработать много денег на телефон, машину, компьютер — все это суета, это у меня никак не ассоциируется с комфортом.

Я примерно представляю, сколько средств мне понадобится, чтобы купить ферму, план заработка уже есть. Планирую отучиться на программиста или дизайнера, чтобы через 20 лет работы накопить и купить дом с амбаром. Если судить по американским меркам, на все это мне понадобится около двух миллионов долларов. Понимаю, что мне тоже придется работать, но это никак не сравнимо с тем, что людям каждый день надо ехать в офис, сидеть там до шести вечера, усталым возвращаться домой и все еще думать над каким-то проектом.

Сейчас я готовлюсь к ЦТ, изучаю языки, занимаюсь дизайном — все силы направила на те занятия, которые помогут поступить и поскорее заработать деньги на мечту.