Опрос: Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС 3 5.12.2019, 19:28

С августа 2019 года число украинцев, поддерживающих вступление страны в ЕС, выросло.

Больше половины украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, которые были опубликованы 5 декабря.

52,6% респондентов уверены, что Украина должна присоединиться к ЕС, 12,9% – что к Евразийскому экономическому союзу с РФ, Беларусью и Казахстаном, 24% считают, что страна не должна вступать ни в ЕС, ни в Евразийский союз, 10,5% затруднились с ответом.

В августе присоединение к ЕС поддерживали 50,7% опрошенных, к Евразийскому союзу – 10,9%, идею не вступать ни в один союз – 32,5%.

"Внешнеполитическая ориентация на Россию существенно упала сначала после аннексии Крыма, а особенно – после военной агрессии России на Донбассе. Правда, большинство из тех, кто возлагал надежды на присоединение к союзам с Россией, перешли в ряды тех, кто считает, что Украине не нужно присоединяться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзам", – говорится в сообщении.