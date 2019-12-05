Медведев! Дай Дудя! Антон Орехъ

5.12.2019, 19:50

Антон Орехъ

Раз уж Медведев превратился в человека-мема, то и мероприятие должно быть мемом.

После того, как Алексей Навальный напомнил нам давеча о существовании в России премьер-министра, встреча Дмитрия Анатольевича с прессой приобрела хоть какой-то интерес. Ааа, говорили определенные обыватели, это тот самый Дмитрий Анатольевич, у которого уточка, а у жены самолет? Практического смысла у этого мероприятия быть не могло. Медведев не принимает ключевых решений в стране и занимает свой пост в благодарность за то, что не подвел, когда ему дали как бы порулить страной.

Тогда он царствовал, но не правил, а теперь он премьерствует, но не правит. И сам он какой-то квёлый в последнее время. Поэтому не стоит удивляться тому, что о самом факте пресс-конференции Медведева подавляющее большинство узнало или прямо в четверг или максимум накануне. Это не встречи с Путиным, к которым готовятся загодя и собирают миллионы вопросов, жалоб и просьб. Единственный вопрос, которого ждали – то есть про самолет – разумеется, не прозвучал. Хотя за полукруглым столом сидели такие крутые СМИ, как телеканалы «Пятница» и «Карусель».

Но справедливости ради – формат мне понравился. Раз уж Дмитрий Медведев превратился в человека-мема, то и мероприятие должно быть мемом. Славная школьница, девушка из «Уральских пельменей», молодой человек из Comedy Club, футболист Костя Генич. И конечно Настя Ивлеева, которая и была главной звездой шоу с точки зрения статуса. Измеряемого хотя бы числом подписчиков в инстаграме. Дмитрий Анатольевич в этом смысле – мелкий политический деятель времен Анастасии Ивлеевой. Которая нарядилась в костюм почти как депутатка Госдумы и выглядела странно, но перспективно.

Та самая Настя, которая измеряла величину половых членов, а потом миллионы мужчин бросились к линейкам и штанген-циркулям, чтобы раз и навсегда всё про себя понять. Было это, кстати, у Дудя. И я знаете… подумал, что вместо рандомного собрания телекнопок по-настоящему круто было бы посмотреть разговор Дмитрия Медведева с Юрием Дудём. Одного Дудя было бы вполне достаточно, и даже двух часов на разговор не понадобилось бы. Потому что пресса в роли балаганчика – это весело, но иной раз полезно вспомнить, что мы не в цирке. Что журналисты должны задавать вопросы и добиваться ответов. Что замечательно иметь в кресле премьера смешного дядьку, но еще лучше иметь в этом кресле настоящего главу настоящего правительства.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»