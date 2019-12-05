Наши в Голливуде: как трактор «Беларус» засветился в фильме о Рэмбо 5.12.2019, 19:42

Стоп-кадр из фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

МТЗ-82 несколько раз мелькнул в кадре блокбастера с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

В сентябре этого года на экраны вышла очередная часть киноистории о ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо. В фильме Адриана Грюнберга «Рэмбо: Последняя кровь» постаревший герой работает на ферме своего покойного отца, воспитывая внучку своей давней подруги, пишет «Солидарность».

Рэмбо не дают покоя воспоминания о войне, из-за чего он вынужден принимать лекарства. Вскоре его воспитанница попадает в беду, и бывшему солдату приходится вспомнить свои навыки.

В сценах, где показано ранчо Рэмбо, в кадр несколько раз попадает красный трактор. Судя по всему, это экспортная версия МТЗ-82. «Беларус» не принимает участия в кровавых сценах, хоть порой и оказывается в гуще событий.

Есть ли какой-то особый смысл присутствия белорусского трактора в фильме о Рэмбо, узнать в интернете пока не удалось. Но есть одно любопытное, хоть и косвенное совпадение.

На YouTube в феврале этого года появился ролик, рекламирующий итальянский навесной агрегат для трактора под названием Rambo Mini Badalini.

Рекламу разместила одна из российских фирм, специализирующихся на продаже сельскохозяйственной техники. В ролике итальянский глубокорыхлитель идет в паре с белорусским трактором МТЗ и… Джоном Рэмбо.