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«Мэр» предложил Милевскому открыть в Бресте свой ресторан

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  • 5.12.2019, 20:36
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«Мэр» предложил Милевскому открыть в Бресте свой ресторан
Артем Милевский

В апреле этого года Милевский открыл в Киеве бар «Миля Beer Shop».

Инвестировать в ресторанный бизнес Бреста предложил нападающему брестского «Динамо» Артему Милевскому председатель горисполкома Александр Рогачук.

Идею мэр города озвучил 5 декабря на вручении футболистам «Динамо-Брест» памятных медалей к тысячелетию города, передает tut.by.

«У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест», – сказал Александр Рогачук, вручая памятный знак Артему Милевскому.

Подробности соглашения не озвучивались. Известно лишь, что предложение касается ресторанного бизнеса.

Напомним, в апреле этого года нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский со своим менеджером Александром Панковым открыл в Киеве бар «Миля Beer Shop». Концепция заведения связана с футбольным путем игрока за все годы, писал портал «Наш Киев».


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