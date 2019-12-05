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Светлана Алексиевич: Я сама видела, как отправляли российских солдат в Украину

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  • 5.12.2019, 20:38
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Светлана Алексиевич: Я сама видела, как отправляли российских солдат в Украину
Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии по литературе рассказала о своем отношении к агрессии РФ на востоке Украины.

Известная белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич рассказала журналу НВ о своем отношении к агрессии РФ на востоке Украины.

Она поделилась эпизодом из своей жизни, когда она наблюдала отправку российских солдат в Украину.

«Я сама видела, как духовой оркестр провожал воевать добровольцев. Я спрашиваю: „Куда?“ Они говорят: „В Украину“. И молодые ребята с попом во главе едут воевать в Украину. Я в ужасе смотрела на все это», — поделилась писательница.

Алексиевич отметила, что не может понять мотивацию российских добровольцев, едущих воевать против украинцев.

«Помню, как я приехала в Москву, села в такси и с какой злобой заговорил об Украине водитель. И я ему ответила — о Донбассе, о Крыме, что думаю. Какая это была ярость! Как он не остановил машину и вообще меня не выбросил, я не знаю. Я ему сказала на прощанье: „Знаете, я была в Украине, в которую вы пришли, и у людей там нет такой злобы. Да, они вас не любят, не хотят видеть на своей земле. Но вот такой оголтелой злобы нет“. Вот он, этот человек без идеи, он нашел себе новую идею — в ненависти», — заключила она.


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