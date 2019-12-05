Польша возглавит работу ОБСЕ в 2022 году 2 5.12.2019, 20:54

Участники 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.

Фото: РАР/EPA/MARTIN DIVISEK

Решение о председательстве Польши было принято во время заседания в Братиславе.

Польша возглавит работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2022 году.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши на своей странице в Twitter.

«Спасибо всем странам за поддержку нашей кандидатуры!» - написал польские дипломаты.

Решение о председательстве Польши было принято во время ежегодного заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.