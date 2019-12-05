Польша возглавит работу ОБСЕ в 2022 году

Польша возглавит работу ОБСЕ в 2022 году2
- 5.12.2019, 20:54
Решение о председательстве Польши было принято во время заседания в Братиславе.
Польша возглавит работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2022 году.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши на своей странице в Twitter.
«Спасибо всем странам за поддержку нашей кандидатуры!» - написал польские дипломаты.
Решение о председательстве Польши было принято во время ежегодного заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.
Polska 🇵🇱 obejmie przewodnictwo OBWE 2⃣0⃣2⃣2⃣! Dziękujemy wszystkim państwom za poparcie naszej kandydatury!#OSCEMC19 pic.twitter.com/Ra4i0hFiaX— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 5 декабря 2019 г.