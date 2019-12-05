Вахтанг Кикабидзе: Музыка «Песняров» у меня дома есть, я их слушаю

Вахтанг Кикабидзе: Музыка «Песняров» у меня дома есть, я их слушаю5
- 5.12.2019, 21:08
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В Минске на открытии памятника герою из «Мимино» Вахтангу Кикабидзе подарили диск «Песняров».
Знаменитый актер признался, что, когда получил приглашение в Минск от ресторана-пивоварни «Друзья», поначалу подумал, что его разыгрывают. И поверил, только когда увидел билеты на самолет, пишет kp.by.
Но счастлив был приехать, поскольку считает, что грузины и белорусы очень похожи. Несмотря на солидный возраст, сдернув белую ткань со скульптуры, которая изображает его героя из фильма «Мимино», он тут же закурил и с характерным грузинским акцентом сказал: «На меня молодого похож».
А Лариса Ивановна где? - крикнули из толпы.
- Лариса Ивановна не приехала, это не в наших силах, - рассмеялись организаторы визита.
Вахтанга Кикабидзе задарили конфетами, иконами, вручили диск «Песняров».
- С Мулявиным мы очень часто пересекались на гастролях. И музыка «Песняров» у меня дома есть, я их слушаю, - признался Кикабидзе.
Он заметил, что памятников его герою из «Мимино» очень много - в Москве, Ереване, Тбилиси и даже в Америке.
- Обычно они стоят у ресторанов, и поэтому многие думают, что эти рестораны принадлежат мне, - рассмеялся артист.