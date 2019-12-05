В Париже надо вспоминать Будапешт, а не Минск Игорь Яковенко

5.12.2019, 21:30

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Игорь Яковенко

География требует признать очевидное.

До саммита нормандской четверки в Париже осталось всего ничего, поэтому информационная артподготовка с каждым днем все яростнее. Обитатели российского телевизора уже все решили, что у Зеленского есть два варианта: либо он должен прямо в Париже публично обняться с главарями "ДНР" и "ЛНР", сдать Украину и поцеловать туфлю Путину, либо ему вообще не надо ехать в Париж.

Открывая свой очередной "Вечер" от 4.12.2019 Соловьев закатил глаза и поделился своими потаенными грёзами: "Вот раз, - и в Украине тихо! Песни поют, сало свое, горилка. С Россией дружат. Граница – условная. Все туда-сюда ездят. Все как раньше…". После чего, изобразив на лице легкую грусть от расставания с грёзами, Соловьев вынырнул из Украины своей мечты и принялся обсуждать украинскую реальность. Точнее, то, что он все время пытается выдать за украинскую реальность, и что на самом деле так же мало похоже на реальную Украину как и "Украина – подружка России" из его грёз.

"В украинском обществе есть консенсус, что Майдан был преступлением!" - авторитетно заявил Соловьев. После чего задал вопрос: "Что хорошо для украинского народа?". И немедленно объяснил, как бы он, Соловьев, сделал украинскому народу "хорошо". "Убрать войска! Снять экономическую блокаду! Жителям Донбасса – платить! Я бы их любил. Только любовью! И пусть они сами решают свою судьбу! Олигархов привести в чувство! Националистов – судить!". На весь этот комплекс мероприятий Соловьеву, по его утверждению, потребуется ровно 5 минут. Возможно, он бы уложился, правда, для того, чтобы после всех этих подвигов добраться до Ростова-на-Дону "герою" потребуется больше времени, может не успеть…

О том, насколько далека "Украина российского телевизора" от реальной Украины показали результаты опроса Украинского центра изучения общественного мнения "Социоинформ", выяснившего отношение граждан Украины к Майдану 5 лет спустя.

Согласно результатам опроса, 49% опрошенных придерживаются точки зрения, что Революция достоинства – осознанная борьба по защите прав, 35% назвали ее борьбой за независимость, 17% – государственным переворотом при поддержке оппозиции, 15% – государственным переворотом при поддержке Запада, 13% – результатом договоренностей олигархических кругов Украины, 5% – противостоянием востока и запада Украины. Еще 1% опрошенных выбрали другой вариант, а 8% затруднились ответить на вопрос. Предпосылки выхода народа на Майдан украинцы также видят по-разному: так, 38% назвали причиной выхода протестующих узурпацию власти, 28% считают, что дело было в ухудшении экономической ситуации. Старт массовым протестам, по мнению 55% опрошенных, дало избиение студентов "Беркутом" на Майдане; 47% называют причинами начала протестов отказ правительства Украины от евроинтеграции.

К сожалению, в студии Соловьева не нашлось человека, который бы спросил ведущего, из какого пальца он высосал "авторитетное" утверждение, насчет того, что в Украине есть консенсус о "преступности Майдана".

И это – результат тщательного отбора "экспертов" и продуманной режиссуры шоу-ненависти. Часто приходится слышать недоуменные вопросы: каким образом им удается удерживать аудиторию? Как люди могут каждый вечер смотреть шоу, в котором одни и те же люди все время обсуждают Украину? Ответ лежит на поверхности. Все эти шоу ненависти построены по принципу сериалов, в которых любимые герои в каждой серии гоняются за не менее любимыми негодяями. Причем, сериальных негодяев сценарист и режиссер берегут, холят и лелеют. Поскольку гибель любимого негодяя, или, не дай Бог, смена актера, исполняющего роль любимого негодяя, неизбежно обрушит рейтинг сериала. Кроме сериалов на роль аналога, позволяющего понять секрет успеха шоу ненависти, подходит одна из самых популярных советских юмористических программ "Кабачок 13 стульев" в которой одни и те же артисты театра Сатиры играли роли карикатурных поляков: пана Директора, пана Гималайского, счетовода Вотрубу, пани Монику…

В шоу ненависти крайне важны именно украинские "эксперты", причем, не столько те, кто, как сбежавшие из Украины Спиридон Килинкаров или Владимир Корнилов, поливают ее грязью с большим усердием, чем даже российские профессиональные украинофобы. Намного важнее для успешного генерирования ненависти те "украинцы по вызову", которые изображают в российском телевизоре украинский патриотизм и пытаются поддерживать украинскую власть в борьбе с российской оккупацией, но при этом делают это столь нелепо, что становятся легкой добычей ведущего и пророссийских "экспертов". Тем самым они играют роль "детонаторов" к "взрывателям ненависти".

Один из таких "взрывателей" - украинский "политолог" Вячеслав Ковтун взялся оппонировать Соловьеву и напомнил о, действительно, важном сюжете. О высылке накануне саммита в Париже двух российских дипломатов из ФРГ и заявлении Меркель о том, что это произошло из-за того, что Россия отказалась сотрудничать с Германией в расследовании убийства на территории ФРГ гражданина Грузии. При этом Ковтун сумел изложить суть дело так коряво, так нелепо путался в словах и фактах, что Соловьеву не составило труда представить дело так, что виноваты все кругом, а Россия, как обычно, полностью права. Окончательно добил Ковтуна вопрос Соловьева, знает ли он, Ковтун, каким нехорошим человеком был убитый в Германии гражданин Грузии, а также как он, Ковтун, относится к уничтожению главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. После этого коварного вопроса на лице Ковтуна отразилось смятение, он явно пытался вспомнить, кто такой этот Багдади, и даже пытался украдкой посмотреть в свою записную книжку. Не найдя уничтоженного главаря ИГИЛ среди своих знакомых, Ковтун смущенно пробормотал, что он "еще не определился", после чего всем стало ясно, что Россия только что одержала очередную викторию над Украиной.

Если амплуа "политолога" Ковтуна можно определить как "киевский дурак для подзатыльников", то другому украинскому "политологу", Василю Вакарову отведена более сложная, но не менее важная роль рассудительного "патриота-предателя". Его задача – показать, что исходя из интересов народа Украины, власть этой страны должна любой ценой выполнить все условия Москвы, а те, кто этого не хочет – это агенты США.

Бурное возмущение "политолога" Вакарова вызвало выступление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который назвал несколько "красных линий", переход которых недопустим для Украины на парижской встрече. Все эти "красные линии" - контроль над границей, недопустимость переговоров с главарями ОРДЛО, невозможность проведения выборов в присутствии незаконных вооруженных формирований – давно обозначены и являются общим местом для абсолютного большинства украинских политиков и экспертов. Но не для "патриота – предателя" Вакарова, который очень гневался и заявил, что "сценарий для украинского МИДа пишется в Демократической партии США", а про министра Пристайко Вакаров сообщил, что это "не министр моего государства, а министр Демократической партии США"…

Перед встречей в Париже эксперты обсуждают, на чьей стороне будут Меркель и Макрон, кого они поддержат, Путина или Зеленского. Полагаю, это не так уж важно, если учесть, что на стороне Украины есть намного более сильные сторонники, а именно История и География. История требует вспомнить, что саммит в Париже пройдет через несколько дней после 25-летнего юбилея подписания Будапештского меморандума (5.12.1994), в котором Россия и другие ядерные державы обязались в обмен на отказ от ядерного оружия "уважать суверенитет и государственные границы Украины,воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода".

Ну, а география требует признать очевидное, что Будапешт в полтора раза ближе к Парижу чем Минск. Ну, а если аргументов истории и географии будет недостаточно, можно позвать еще и международное право, которое гласит, что договора, заключенные под угрозой военной агрессии, юридически ничтожны, что в полной мере относится и к Минским соглашениям и превращает Будапештский меморандум в единственную правовую основу урегулирования российско-украинского конфликта…

Игорь Яковенко, blogspot.com