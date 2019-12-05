В краже $100 миллионов из банков США есть белорусский след 5 5.12.2019, 22:06

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Деньги, которые хакеры снимали с американских счетов, переводились в банк в Минске.

Министерства юстиции и финансов США 6 декабря ввели санкции против 17 физических лиц и семи юридических лиц, связанных с компанией Evil Corp., зарегистрированной в России, пишет "Настоящее время".

Россиян обвиняют в создании и использовании программ-"троянов", с помощью которых они украли с банковских счетов американских граждан и компаний не менее 100 миллионов долларов. Главой группировки Минфин США называет некоего Максима Якубца. Штаты назначили награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая может привести к задержанию членов Evil Corp. Спецслужбы США считают, что эти хакеры связаны с российскими спецслужбами.

Сообщается, что российские хакеры использовали троян "Dridex", который рассылали с помощью фишинговых писем. Обнаружить вирус при помощи распространенных антивирусных программ было сложно.

Группировку Evil Corp. американские власти называют одной из крупнейших хакерских групп в истории.

Деньги, которые хакеры снимали с американских счетов, переводились в банк в Минске. Название белорусского банка, однако, не раскрывается.