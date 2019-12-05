Резидент Comedy Club Андрей Скороход выступил против интеграции с Россией 5 5.12.2019, 22:56

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Андрей Скороход

Шоумен записал обращение, где прочитал стихотворение Якуба Коласа.

Шоумен Андрей Скороход, резидент Comedy Club и бывший участник команды КВН «Триод и Диод», опубликовал в Instagram ролик, в котором прочитал стихотворение Якуба Коласа – начало «Новой земли». А в описании к видео выразил надежду, что белорусов вместе со страной «никому не отдадут». Вероятно, Скорохода, который родом из Старых Дорог, так же, как и многих других, беспокоит усиленная интеграция с Россией, пишет kyky.org.

«Заляцеў на Радзіму. Вельмі хутка. Нават і не зразумеў: ці тое ў думках было, альбо сапраўды здарылася. Але стала лепей на сэрцы. Дзіўна, як моцна у дзяцінстве хацелася адсюль з’ехаць і пабачыць свет, і кожны момант жыцця цягнуўся нібы слімак. А зараз, знаходзячыся тут, адчуваеш, як быццам знайшоў тую самую крыніцу ў час смагі. Люблю Радзіму. Спадзяюся, не аддадуць нас [беларусаў] на здачу нікому», – написал Скороход.