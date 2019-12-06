О Солигорске замолвите слово 2 Виктор Горбачев

6.12.2019, 8:09

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Виктор Горбачев

Вот это отношение к людям!

Есть такой город на карте мира. Беларусь. Второй по численности в Минской области после Борисова. Крупнейший в мире комбинат по добыче калийных удобрений - соли.

Более 90 % в общем объеме производства занимает продукция ОАО «Беларуськалий». В объединении трудится 20 тысяч человек, 83 % его продукции экспортируется в более чем 50 стран мира.

Шахты - шахтеры. Шахты - шахтеры. Тяжелый труд во благо страны, родины и … ? Все силы ради добычи и получения "валюты" для страны. Город, который приносит стране миллионы и миллиарды валютной прибыли! Люди рискуют собою и отдают здоровье. Шахты - шахтеры. Шахтеры - шахты.

106 тысяч население.

И? И это население не имеет ни одного аппарата МРТ! Ни одного. Миллиарды прибыли для страны - и ни одного аппарата МРТ!

Хотя? Есть 18 резиденций Лукашенко в стране для жизни. Это главнее. Самолеты, вертолеты, майбахи, шикарные здания верховных судов, следственных комитетов, библиотек, казино, салюты, парады, базары и балы, поездки в Эмираты для полоскания ног в заливах и просмотра гонки "формулы-1".

Это все есть. И за деньги этих же шахтеров. Но у этих трудяг нет ни одного аппарата МРТ для их же здоровья. Зато? Зато все кладбища покрыты этими добытчиками валюты, шахтерами. Не дожившими до пенсий, но так и изведавшими прелестей аппарата МРТ в Солигорске. Ты пытаешься попасть к врачу - талончики, очереди, ожидания. Это бесплатная медицина. Ты попадаешь к врачу - нет шприцов, бинтов, лекарств. Тебя положили в больницу - старое оборудование, обветшалые стены и кровати, с которых ты падаешь. Это какой то ад, а не страна для жизни.

Вот это отношение к людям! Просто слов нет.

А может? Может эта такая политика "партии и правительства"? Под корень!

Верным курском к "светлому будущему".

Ах! Скоро в стране состоится очередной хоккейный рождественский турнир с приглашением зарубежных гостей. Правитель победит и больше всех шайб забьет, как всегда. Всем все оплатят и приплатят. Так что, не до аппарата МРТ в Солигорске. Успеют.

Веселится и ликует весь народ.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»