Блэкаут в Гомеле: люди застряли в лифтах, светофоры отключились 4 6.12.2019, 8:29

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Единственными источниками света на улицах оставались автомобили.

Вечером 5 декабря часть Гомеля осталась без электричества. Свет на улицах исчез около шести вечера. Как отмечает tut.by более часа без электричества оставались части двух проспектов — Октября и Речицкого.

Школьница Алина с подругой пробыли в темном лифте дома на Речицком проспекте почти два часа. Девчата говорят, что застряли примерно в 17:40 между четвертым и пятым этажами.

"Мы позвонили в диспетчерскую службу, и нам сказали, что неизвестно когда придут, потому что около 45 человек застряли в лифтах. Около семи свет включили, но лифт все еще не работал, и только в 19:30 пришел лифтер и открыл дверь, мы все были между этажами, и нам помогли спуститься на тот, что был ниже", — говорит девочка.

На гомельских улицах не работали не только фонари, но и светофоры. Единственными источниками света на улицах оставались автомобили.

Электричество стало появляться только после семи часов вечера. В "Гомельэнерго" говорят, что на подстанции "Фестивальной" произошла авария, которая и оставила гомельчан в темноте.