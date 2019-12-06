Алкотестер под елкой 8 Ирина Халип

6.12.2019, 8:48

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Ирина Халип

Зачем работников МЗКТ вынуждают на один день выйти на работу во время неоплачиваемого отпуска?

Пока белорусы пишут в правительство челобитные с просьбой сделать то ли 31 декабря, то ли 2 января выходным днем, государство лишь добродушно похохатывает над непритязательностью народа и заботится о нем с таким размахом, что хоть святых выноси. Празднуйте, граждане, хоть подавитесь! Только денежку готовьте заранее, никто ваш отдых оплачивать не собирается.

Едва стало известно, что на «Беларуськалии» работников отправляют в отпуск за свой счет на неделю с 31 декабря по 7 января, как минский завод колесных тягачей немедленно вступил в социалистическое соревнование по масштабу новогоднего отдыха и широким жестом отправил всех отдыхать на две недели. Тоже, конечно, за свой счет, но зато какой размах! В прошлом году работников МЗКТ, правда, отправляли в отпуск за свой счет еще масштабнее: с 22 декабря по 14 января, - и в день первой январской зарплаты им торжественно выдали квиточки от Деда Мороза, в которых стояла подарочная цифра 0. В этом году они будут вынужденно отдыхать с 28 декабря по 13 января. Вроде и меньше, но зато какой сюрприз им положили под елочку!

Дело в том, что весь завод, уйдя в неоплачиваемый новогодний отпуск, должен зачем-то выйти на работу 3 января. Потом – снова 10 свободных неоплачиваемых дней. А сюрприз с первого взгляда кажется непонятным и нелогичным: почему не начать этот вынужденный отпуск на день позже, если предприятию так нужен дополнительный день? Или почему не выйти на день раньше? А вот тут-то и кроется секрет.

Не знаю, как обстоят дела на других предприятиях, но на проходной МЗКТ рабочих часто просят «дыхнуть в трубочку». И если алкотестер что-нибудь имеющееся в организме «после вчерашнего» показывает, то рабочего либо лишают премии, либо увольняют «по статье». Премия там – это вовсе не поощрение за ударный труд. Просто так большинству начисляют зарплату. К примеру, оклад сварщика – 270 рублей. Все остальное – премия. И лишение премии – это фактически лишение заработка. А теперь следите за рукой.

Последний заказ МЗКТ выполнил летом. И последние полгода на заводе только и разговоров было, что о переводе на четырехдневную рабочую неделю. Но не перевели. И теперь становится понятно, почему. Давайте представим себе людей, идущих на смену утром 3 января, после больших праздников и с перспективой продолжения. Конечно, можно предположить, что все они выпили в новогоднюю ночь по бокалу шампанского, а в семь утра первого января вышли на утреннюю пробежку. Кто-то, может, и выйдет. Кто-то вообще не выпьет даже под бой часов. Но большинство устроит первого и второго января опохмелку, походы по гостям с доеданием салатов и допиванием запасов. Так что вряд ли утром третьего все они будут свежи, как майские розы.

Что дальше? Дальше – «дыхните в трубочку». И – вуаля! – столько, сколько нужно, в один день можно спокойно увольнять «по статье». Зачем сокращать работников, если о сокращении нужно предупреждать минимум за два месяца, а потом еще и выходное пособие в размере трехкратного среднего заработка выплатить? Так что сокращать штаты – выходных пособий не напасешься. А тут в один день, одним махом, можно дать пинка под зад куче людей и при этом здорово сэкономить. А люди… Да что люди? Хрен на блюде, как известно.

Можно представить себе, в какую сумму обойдется предприятию этот один день 3 января – сколько придется потратить на электроэнергию и отопление завода. Впрочем, если умножить на все «пустые» дни, то можно, наверное, растопить арктические льды. Кстати, государство, привыкшее пускать пыль в глаза, не подумало о том, что для него было бы выгоднее перевести людей на четырехдневку. Кто-то искал бы другую работу и ушел бы сам, не по сокращению с выплатой выходного пособия. Кто-то нашел бы возможность разовой подработки по пятницам. А кто-то проводил бы внезапно образовавшийся свободный день в кино и торговых центрах, поддерживая хромоногую белорусскую экономику всеми своими эндээсами. Впрочем, зачем? Деньги пусть айтишники тратят – от них в торговых центрах больше пользы. А работягами можно манипулировать. Они, поди, и не поймут, что их уволили. Будут еще на работу ходить и просить, чтобы разрешили хоть бесплатно потрудиться – что-нибудь сварить, выточить, выпилить.

Пилите, Шура. Хоть до самой пенсии – если ее, конечно, не отменят однажды под Новый год.

Ирина Халип, специально для Charter97.org