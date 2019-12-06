Трамп назвал Меркель «фантастической женщиной» 6.12.2019, 9:19

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto/Getty Images

Президент США сделал такое заявление на фоне критики стран НАТО.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 декабря, лестно отозвался о федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel), назвав ее "фантастической женщиной". Комплимент был высказан американским лидером во время состоявшегося в Белом доме официального обеда с послами стран-членов Совета Безопасности ООН, сообщает dw.com.

Как сообщает информагентство dpa, в начале приема Трамп высказал критику в адрес государств-участников Североатлантического договора, которые, с его точки зрения, не достигают установленных НАТО целей. При этом президент США не указал, какие конкретно страны он имеет в виду.

В свою очередь постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), обращаясь к Трампу, заметил: "Я задался вопросом, кого вы имели в виду, говоря о НАТО". В последнее время Трамп не раз критиковал союзников США по НАТО, в первую очередь Германию, за слишком низкие, по его мнению, расходы на оборону.

Отвечая Хойсгену, американский лидер заметил, что это - тема весьма интересного разговора, который он "недавно вел и с Ангелой", очевидно подразумевая свою встречу с канцлером Германии в рамках саммита стран-членов НАТО, проходившего в Лондоне с 3 по 4 декабря. "Она фантастическая женщина, действительно фантастическая женщина", - заявил при этом Трамп.