Он вам не пацан 18 Ирина Халип, «Новая газета»

6.12.2019, 9:59

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Ирина Халип

Александр Лукашенко не дотерпел.

О российско-белорусских отношениях он должен был говорить в субботу, в Сочи, с Владимиром Путиным. А двумя днями ранее он должен был всего лишь выступить перед депутатами прежнего и нового созывов, чтобы поприветствовать одних и сказать последнее прости другим. В итоге выступление перед депутатами все равно обернулось монологом об отношениях с Россией.

Ничего удивительного, ведь 8 декабря, в двадцатую годовщину подписания договора о создании «союзного государства», Путин и Лукашенко должны подписать программу интеграции. Во всяком случае, об этом они говорят уже год. И туманно обещают какие-то немыслимые десятки и сотни дорожных карт, некоторые из которых, по словам чиновников обеих стран, уже согласованы, а некоторые даже перспективы такой не имеют. И встреча в Сочи уже назначена. И белорусы в социальных сетях пишут на аватарках «я за незалежнасць!».

Так вот, Александр Лукашенко заверил всех, что никакой угрозы суверенитету Беларуси нет: «Запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет «президентом». Мне хватило — вот так! И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом: создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать? При мне этого не будет никогда».

Лукашенко сказал, что никто не собирается захватывать Беларусь, никто не претендует на ее независимость, а это значит, что глупо добровольно эту независимость кому-то отдавать. В очередной раз публично обиделся на оппозицию: «Видите ли, они больше радеют за «незалежнасць», чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее… Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать».

Он объяснил: 6 декабря в Сочи будут работать премьер-министры и их помощники. И только на следующий день — «мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение». Но речь идет, по словам Александра Лукашенко, исключительно об экономической повестке. И, судя по всему, экономическая повестка — это вовсе не вопросы интеграции: «О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа. Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия».

Риторика понятна. И ждать сенсаций 8 декабря не стоит. Скорее всего, все пройдет по уже привычному сценарию: публичные объятия, клятвы в вечной дружбе и партнерстве, удивление по поводу вопросов об интеграции — «а мы и не собирались». И хорошо, что не собирались. Главным по сенсациям назначат Дмитрия Медведева — это ведь он в прошлом году первым заговорил об исполнении «союзного договора»: о едином эмиссионном центре, суде, таможне, счетной палате. Это было сказано 13 декабря 2018 года в Бресте на заседании союзного совмина, которое начиналось с обсуждения невинной темы роуминга. В Беларуси это заявление восприняли как угрозу принуждения к интеграции. Спустя год Александр Лукашенко уверяет, что никаких политических соглашений с Москвой подписывать не собирается, а в это самое время Дмитрий Медведев на пресс-конференции призывает белорусов не бояться уменьшения суверенитета из-за интеграции.

Видимо, так они и решили распределить роли: Путин молчит, Медведев требует немедленного сближения, Лукашенко публично сопротивляется.

В итоге ничего не происходит, зато имитируется большой и сложный политический процесс, а журналистам и политологам есть что обсуждать и анализировать. Спектакль заслуживает аплодисментов.

Правда, в тот же день Александр Лукашенко сменил главу своей администрации и назначил на эту должность первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко. Но это больше похоже на борьбу не с внешней угрозой, а с внутренней.

Ирина Халип, «Новая газета»