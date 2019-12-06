Гондурас в помощь

Гондурас в помощь1
- 6.12.2019, 10:20
- 1,367
Странная статистика внешней торговли Беларуси.
Гондурас стал страной-лидером по приросту закупок белорусских товаров.
Но рекордное для одной страны 62-кратное увеличение поставок не повлияло на стремительный рост отрицательного сальдо Беларуси, пишет «Завтра твоей страны».
Только за третий квартал оно выросло на 1,1 млрд долларов и достигло на конец сентября суммы в свыше 3,8 млрд долларов.
За третий квартал, в частности, отрицательное сальдо в торговле товарами Беларуси с Россией выросло на 2 млрд долларов и приблизилось к 6 млрд долларов. Поставки из Китая в течение июля-сентября превысили белорусский экспорт на сумму свыше 800 млн. долларов. И по итогам 9 месяцев отрицательное сальдо с этим, третьим по важности торговым партнером нашей страны, составило уже почти 2,2 млрд долларов.
В целом по итогам девяти месяцев импорт рос быстрее, чем экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 0,5% (до 28,4 млрд долларов), тогда как экспорт уменьшился на 3% (до 24,6 млрд долларов).
Товарооборот тоже уменьшился на 0,2% и составил 53 млрд долларов. Первая десятка важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам третьего квартала не изменилась. Возглавляет топ Россия, замыкает – Бразилия. Вслед за ней разместились США, Турция и Италия, товарооборот с которыми превысил полмиллиарда долларов. В рамках рейтинга Германия за июль-сентябрь вытеснила с четвертого места Великобританию.
Среди отдельных стран, с которыми товарооборот в этом году растет самыми высокими темпами, выделяется Гондурас (прирост в 15 раз), Ирак (в 9,1 раза) и Уругвай (в 3,6 раза). Наибольшее падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в торговле с Нигерией (темп — 32,8%), Азербайджаном (34,9%) и Аргентиной (40,1%).
Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2019г.
№
Страна
Объем товарооборота за 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов
Темп роста к 9 месяцам 2018г., в %
Сальдо по итогам 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов
1
Россия
25 838 256,0
98,1
- 5 942 136,6
2
Украина
4 392 801,0
106,0
1 905 898,4
3
Китай
3 273 318,6
126,7
- 2 184 309,4
4
Германия
2 233 592,1
91,8
- 289 161,3
5
Соединенное Королевство
2 067 617,7
82,1
1 642 748,1
6
Польша
1 970 125,6
104,2
- 2 945,4
7
Литва
1 088 539,0
99,0
514 697,2
8
Нидерланды
884 300,2
61,0
265 237,4
9
Казахстан
714 508,7
103,1
490 404,1
10
Бразилия
704 380,5
126,6
249 025,5
53 035 852,9
98,8
- 3 862 001,1
По данным Национального статистического комитета Беларуси