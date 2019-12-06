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Гондурас в помощь

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  • 6.12.2019, 10:20
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Гондурас в помощь

Странная статистика внешней торговли Беларуси.

Гондурас стал страной-лидером по приросту закупок белорусских товаров.

Но рекордное для одной страны 62-кратное увеличение поставок не повлияло на стремительный рост отрицательного сальдо Беларуси, пишет «Завтра твоей страны».

Только за третий квартал оно выросло на 1,1 млрд долларов и достигло на конец сентября суммы в свыше 3,8 млрд долларов.

За третий квартал, в частности, отрицательное сальдо в торговле товарами Беларуси с Россией выросло на 2 млрд долларов и приблизилось к 6 млрд долларов. Поставки из Китая в течение июля-сентября превысили белорусский экспорт на сумму свыше 800 млн. долларов. И по итогам 9 месяцев отрицательное сальдо с этим, третьим по важности торговым партнером нашей страны, составило уже почти 2,2 млрд долларов.

В целом по итогам девяти месяцев импорт рос быстрее, чем экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 0,5% (до 28,4 млрд долларов), тогда как экспорт уменьшился на 3% (до 24,6 млрд долларов).

Товарооборот тоже уменьшился на 0,2% и составил 53 млрд долларов. Первая десятка важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам третьего квартала не изменилась. Возглавляет топ Россия, замыкает – Бразилия. Вслед за ней разместились США, Турция и Италия, товарооборот с которыми превысил полмиллиарда долларов. В рамках рейтинга Германия за июль-сентябрь вытеснила с четвертого места Великобританию.

Среди отдельных стран, с которыми товарооборот в этом году растет самыми высокими темпами, выделяется Гондурас (прирост в 15 раз), Ирак (в 9,1 раза) и Уругвай (в 3,6 раза). Наибольшее падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в торговле с Нигерией (темп — 32,8%), Азербайджаном (34,9%) и Аргентиной (40,1%).

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2019г.

Страна

Объем товарооборота за 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов

Темп роста к 9 месяцам 2018г., в %

Сальдо по итогам 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов

1

Россия

25 838 256,0

98,1

- 5 942 136,6

2

Украина

4 392 801,0

106,0

1 905 898,4

3

Китай

3 273 318,6

126,7

- 2 184 309,4

4

Германия

2 233 592,1

91,8

- 289 161,3

5

Соединенное Королевство

2 067 617,7

82,1

1 642 748,1

6

Польша

1 970 125,6

104,2

- 2 945,4

7

Литва

1 088 539,0

99,0

514 697,2

8

Нидерланды

884 300,2

61,0

265 237,4

9

Казахстан

714 508,7

103,1

490 404,1

10

Бразилия

704 380,5

126,6

249 025,5

 

 

53 035 852,9

98,8

- 3 862 001,1

По данным Национального статистического комитета Беларуси


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