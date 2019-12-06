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Назначена дата досрочных парламентских выборов в Азербайджане

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  • 6.12.2019, 10:26
Назначена дата досрочных парламентских выборов в Азербайджане

Ильхам Алиев распустил меджлис.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте президента Азербайджана, досрочные выборы пройдут 9 февраля 2020 года, сообщает nv.ua.

В то же время в оппозиционном Национальном совете демократических сил (НСДС) Азербайджана выступили против досрочных выборов.

По мнению оппозиции, цель досрочных парламентских выборов — дальнейшая концентрация власти в руках одной семьи.

«Проведение выборов раньше времени мотивировано соображениями застать общество и оппозицию врасплох для облегчения фальсификации выборов», — цитирует заявление НСДС телеканал Настоящее время.

Напомним, 3 декабря депутаты Милли меджлиса приняли обращение к президенту Алиеву с предложением о роспуске и назначении внеочередных выборов.


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