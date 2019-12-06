Спасти суверенитет 4 Михаил Пастухов

6.12.2019, 10:31

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Есть различные варианты, как отстоять независимость Беларуси.

После «выборов» на повестке дня — подписание интеграционных документов с Российской Федерацией. Обратим внимание на некоторые аспекты этой темы.

Зачем нам такой союз?

17 ноября Лукашенко на участке для голосования в беседе с журналистами заявил: «Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства». Далее он отметил: «Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, простых людей. Вот это будет союз».

Действительно, зачем нам углублять интеграцию, если в результате страна не улучшит свое положение, а может только потерять, в том числе независимость?

Не менее актуальным является и другой вопрос: может ли Беларусь добиться от России равных условий для субъектов хозяйствования, не говоря уже о правах своих граждан? За 20 лет сотрудничества в рамках «союзного государства» сделать этого не удалось. Свидетельством тому могут быть многочисленные «войны»: газовые, молочные, фруктовые и пр. Работники из Беларуси до сих пор выступают в статусе гастербайтеров.

По мнению директора Центра изучения перспектив белорусско-российской интеграции Сергея Рекеды, «…тут все упирается в компромиссы, которые базируются на доверии. Белорусская сторона говорит о том, что есть барьеры для белорусской продукции на российском рынке, есть урон от налогового маневра до четырех миллионов в год, и давайте сначала решим вот эти насущные вопросы, а потом уже будем подписывать карты развития. Российская сторона, в свою очередь, говорит, что эти карты как раз и позволят решить проблемы и с налоговым маневром, и с доступом белорусских товаров на рынок России, поэтому давайте их подпишем и в их рамках решим вопросы».

Как видим, основная проблема «союзной» интеграции — в расчетах, а именно: как бы не обделиться. Более образно: «не обделаться», поскольку под убаюкивающие слова про интеграцию можно завести Беларусь в ловушку, из которой будет трудно выбраться.

Какие риски интеграции?

Ряд политиков, общественных деятелей, независимых юристов, в том числе и автор статьи, не один раз заявляли, что договор о «союзном государстве» России и Беларуси от 8 декабря 1999 г. вступает в противоречие с нормами Конституции. В этой связи укажу на некоторые из таких противоречий.

Во-первых, в соответствии с преамбулой и ст.1 Конституции Республика Беларусь самостоятельно осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику. Между тем большинство положений договора и прилагаемых к нему «дорожных карт» связывают органы власти Беларуси согласованной с Россией политикой. Это означает, что белорусскому кораблю придется плыть в форватере российского флагмана.

Во вторых, определяющее значение в политике союзного государства будут играть надгосударственные органы. Главный среди них — Высший государственный совет (далее — ВГС). В его состав войдут главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Этот орган вправе решать «важнейшие вопросы развития союзного государства». Он же вправе образовывать «в пределах своей компетенции» органы союзного государства, включая органы отраслевого и функционального характера (ст.35 Договора). К тому же ВГС наделяется правом издавать декреты, постановления, директивы, обязательные для исполнения. Значит, суверенитет белорусского государства приносится в жертву полномочиям «союзных органов».

Вопрос о замещении главной должности в союзном государстве — председателя (президента) ВГС — прописан неопределенно. В ст.36 договора говорится, что эта должность замещается одним из глав государств-участников «…на основе ротации, если государства-участники не договорились об ином». Другими словами, можно ввести и должность бессрочного вице-президента с мелкими поручениями от «царя».

В-третьих, «союзный парламент» предлагается формировать на неравноправной основе от государств-участников. Так, Палата представителей (нижняя палата) должна формироваться путем всеобщих выборов. При этом от России будет 75 депутатов, от Беларуси — 28 (вроде бы пропорционально числу жителей, но с преимуществом России). В Палате союза (верхней палате) обеспечивается равное представительство (по 36 членов).

В-четвертых, органы союзного государства будут располагаться в Москве. При этом постоянно действующим органом будет Постоянный комитет во главе с государственным секретарем. Этот орган будет находиться при председателе (президенте) ВГС. Значит, белорусская сторона обречена выступать в роли вассала и просителя.

В-пятых, составной частью договора станут так называемые дорожные карты. В них-то и таится основная опасность нового этапа интеграции. С помощью этих «карт» может быть вымощена дорога в интеграционную ловушку.

Как сохранить суверенитет?

Еще есть время для раздумий и для отказа от подписания пакета «дорожных карт». Активисты бьют тревогу по поводу будущих договоренностей. Однако, судя по всему, подписание документов на высшем уровне 8 декабря с.г. состоится.

Что будет на следующий день, когда отгремят фанфары и увековечат красивые слова о дальнейшем сближении двух братских народов? А ничего не изменится, разве что будут обещаны новые субсидии и льготы в поставках нефти и газа. На новой правовой основе продолжится процесс втягивания белорусской экономики, территории, людей в сферу российского хозяйственного, налогового и финансового комплекса.

На каком-то этапе экономическая интеграция дополнится валютной интеграцией. Потом — военной, полицейской, внешнеполитической и наконец — полной инкорпорацией (с лат. — поглощением, включением). Сценарий с приемом в Российскую Федерацию нового субъекта может повториться.

Конечно, есть различные варианты избежать такого печального конца. Один из них — национально-освободительное движение белорусского народа за свою самостоятельность. За такую деятельность поплатился жизнью 155 лет назад Калиновский и его сподвижники. Другой способ — проведение республиканского референдума по вопросу об объединении России и Беларуси в одно государство. Такой референдум, по всей видимости, понадобится для легального включения Беларуси в состав российского государства и принятия конституционного акта. Третий способ — денонсация всех договоренностей в рамках союзного государства и прочих объединений с РФ. Такой вариант может предложить новая власть, если она когда-то утвердится на территории Беларуси.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»