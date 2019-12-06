В Британии странным образом погиб российский олигарх 9 6.12.2019, 10:43

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Произошло обычное ДТП?

В Великобритании в результате наезда автомобиля погиб российский магнат Дмитрий Обретецкий.

Об этом сообщает The Telegraph (перевод — sprotyv.info).

ДТП произошло 25 ноября в Оксшотте, графство Суррей. В аварию попали «три транспортных средства и пешеход, который в то время выгуливал пса. Собака погибла на месте происшествия», рассказали в британской полиции.

Пешеходом оказался Обретецкий, который скончался в больнице 30 ноября.

По словам его друга, бизнесмена Павла Боровкова, Обретецкий жил в Лондоне последние восемь лет и занимался продажей недвижимости.