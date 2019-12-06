Шейн Принс: Хочу получить паспорт, выступать за Беларусь и иметь большое влияние на ее игру 6.12.2019, 11:06

Шейн Принс

Американский нападающий намерен сменить спортивное гражданство.

Американский нападающий Шейн Принс оценил свою игру в минском "Динамо", а также признался, что по-прежнему намерен сменить спортивное гражданство на белорусское.

- Разумеется, я недоволен. Моя статистика и статистика других хоккеистов реально отражает то, как мы сейчас играем.

Личная статистика напрямую зависит от командных выступлений. Чем лучше играет команда, тем лучше твоя статистика. Чем лучше играешь ты, тем лучше результаты команды. Не снимаю с себя ответственности, мои показатели разочаровывают. Да, я прошел через драфт отказов, и это было неприятно. Но это стало сигналом, что я должен играть лучше.

Я действительно стараюсь изо всех сил, отдаю себя тренировкам и игре целиком. Хочу выступать в этой команде, хочу быть лидером команды. Хочу получить паспорт, играть за сборную Беларуси и иметь большое влияние на ее игру, — приводит слова Принса belarushockey.com со ссылкой на программу "Овертайм" на "Беларусь 5".