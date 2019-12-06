Лукашенко бежит от ответственности? 14 6.12.2019, 12:24

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Социально-экономическая ситуация в стране сложная.

На встрече с «палаточниками» 5 декабря Лукашенко выразил сожаление, что правительства, министры все вопросы тащат наверх, на уровень «президентов». В этой связи Лукашенко упрекнул и самих «палаточников»:

— Слабо вбивали в головы россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что у вас нет больше таких союзников, как Беларусь. Надо активно в этом направлении работать. И все больше и больше россиян приобщать к этому процессу.

Политолог Валерий Карбалевич отметил в колонке на «Радыё Свабода»: впервые Лукашенко пришел в «палатку» накануне «президентских выборов» и выступил с речью перед новыми и прежними «депутатами» в 2016 году. Тогда он предложил сделать такие встречи традиционными. И вот новое выступление перед новым и старым составом «палатки».

– Сам факт примечателен. Чего вдруг? Нынешний «парламент» и по статусу, и по составу мало отличается от того, который был до 2016 года. Но раньше Лукашенко относился к этому институту как к пятому колесу в государственном возу. А теперь вот уже второй раз приходит к «депутатам», – задался вопросом политолог.

Один из его ответов таков:

– Поскольку социально-экономическая ситуация в стране сложная, то Лукашенко хотел бы разделить ответственность с «депутатами». Из его выступлений следует, что во всем плохом виноваты правительство, местная вертикаль, директорат. Ну, а теперь стоит прицепить к этому и «депутатов». Мол, и они не дорабатывают.