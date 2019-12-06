Смена Кочановой означает полный провал «парламентских выборов» 1 6.12.2019, 12:41

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Наталья Кочанова

Скрывать непопулярность Лукашенко в народе уже просто невозможно.

Лукашенко заменил главу своей администрации Наталью Кочанову на генерал-майора, первого заместителем председателя КГБ Беларуси Игоря Сергеенко.

Что означает эта кадровая перестановка? Ситуацию для Charter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Почему диктатор пошел на такое кадровое назначение именно сейчас?

- Хочу добавить, что Лукашенко, кроме Кочановой, заменил и первого заместителя главы своей администрации, и это означает одно: предыдущая группа руководителей просто провалилась.

Знаменательно то, что Лукашенко надувал щеки, выступая перед новыми назначенными «палаточниками», рассказывая о больших «успехах», и одновременно отправил в отставку руководителей своей администрации.

Это означает только то, что на самом деле они провалили так называемую «парламентскую кампанию» и скрывать непопулярность Лукашенко в народе уже просто невозможно.

И здесь уместна вечная цитата из Ильфа и Петрова: «Шура, пилите гири!». Лукашенко пытается отсрочить свой уход, но всем абсолютно понятно, что ему давно пора уходить, потому что иначе белорусы просто выгонят его силой.

- Чего ждать от новой администрации Лукашенко, учитывая неоднозначный бэкграунд Игоря Сергеенко?

- Это не первый силовик даже на этой должности. Сегодняшний так называемый «либерал» Владимир Макей — тоже выходец из силовых структур.

Лукашенко хоть как-то чувствует себя в безопасности, именно когда вокруг него

находятся люди в погонах, лично ему преданные. И он именно на них делает ставку и именно из-за этих назначений Беларусь сегодня является практически самой отсталой страной в Европе. Эти люди — не компетентны, они могут только приказывать, но при этом они очень слабо подготовлены и не могут управлять современными методами, которые необходимы в 21-м веке.

Поэтому мы и имеем такие провалы в спорте, где большинство глав спортивных федераций — тоже люди «в портянках», провалы в экономике, провалы в технологической сфере.

Да, можно этих держиморд куда-то ставить, но результата на самом деле никакого не будет. На эту тему великолепно высказалась активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк: «Пора убирать этого мезозойского ящера» — и всех этих динозавриков, которые его окружают.

- История учит, что ставка на силовиков часто играет злую шутку с правителями. Да и в Беларуси совсем недавно имело место громкое дело Втюрина, связанное с заговором против Лукашенко и его семьи. Есть ли риски для диктатора, связанные со ставкой на силовиков в аппарате?

- Наверное, можно сделать сегодня прогноз, что именно эти люди в погонах в конце концов Лукашенко и устранят. По самым разным причинам: и из-за своей идеологической близости к Москве, и из-за того, что на самом деле нет других людей в окружении Лукашенко, за исключением таких перезрелых фруктов, как, например, Михаил Мясникович, который достался ему от старой власти.

Лукашенко окружает себя такими людьми, поскольку для него это вариант психотерапии, но в конце концов эти люди его и уберут — когда станет ясно, что для них это единственный выход.

Но самое главное: все эти перестановки показывают страшную архаичность системы Лукашенко, и белорусы должны понять, что невозможно все время находиться в заложниках у психически неадекватного руководителя и его некомпетентных кадров.

Чтобы жить лучше, жить по-европейски, надо и в политике быть европейцами и понимать, что свои права надо отстаивать — в том числе и на улице.