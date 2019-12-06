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Властям Минска снова не дают покоя бабушки на мини-рынках

  • 6.12.2019, 13:03
Властям Минска снова не дают покоя бабушки на мини-рынках
Иллюстрационное фото

В столице установят видеокамеры, чтобы избавиться от стихийных рынков.

В самых популярных местах стихийной торговли в Минске (подземные пешеходные переходы и выходы из них) установят видеокамеры, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает БелТА.

«Это видео будет являться подтверждением противоправных действий, через РУВД будет устанавливаться личность. Сейчас такую работу проводим совместно с ГАИ по нерегулярным перевозкам. Уже два дня активно работают по такой схеме», - сказал Александр Дорохович.


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