Властям Минска снова не дают покоя бабушки на мини-рынках 6.12.2019, 13:03

Иллюстрационное фото

В столице установят видеокамеры, чтобы избавиться от стихийных рынков.

В самых популярных местах стихийной торговли в Минске (подземные пешеходные переходы и выходы из них) установят видеокамеры, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает БелТА.

«Это видео будет являться подтверждением противоправных действий, через РУВД будет устанавливаться личность. Сейчас такую работу проводим совместно с ГАИ по нерегулярным перевозкам. Уже два дня активно работают по такой схеме», - сказал Александр Дорохович.