Порошенко на примере Беларуси дал советы Зеленскому перед нормандским саммитом 6.12.2019, 13:11

Петр Порошенко

Рекомендации состоят из четырех пунктов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко дал четыре совета Владимиру Зеленскому перед встречей нормандской четверки, которая запланирована на 9 декабря в Париже.

Соответствующую статью Порошенко написал для «Украинской правды».

В своей статье Порошенко называет нормандский саммит самым серьезным тестом для украинской новой власти за все время после ее избрания, а также вызовом для страны.

«Знаю, какие это изнурительные беседы. Какой быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи они требуют. И, конечно, волнуюсь за результаты. Исходя из государственных соображений, считаю целесообразным дать несколько советов», — пишет он.

Первое. Следует вернуться к теме берлинской «дорожной карты». Именно она является ключом к миру и должен стать «лакмусовой бумажкой» для проверки «искренности» миролюбивых намерений агрессора.

«Дорожная карта» по замыслу украинского-немецко-французской коалиции является формализованной структурированной логически-обусловленной последовательностью безопасности и политических шагов всех причастных сторон, реализация которых обеспечит политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе.

Ее ключевым аспектом является приоритет компонента безопасности всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск.

Порошенко обращает внимание на опасную игру со сроками об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствии выборов «в целом» демократическим стандартам ОБСЕ, а не «полностью», дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата.

Второй совет: неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН. По словам Порошенко, без миротворческого контингента по модели, предложенной еще в начале 2015 года, невозможно говорить о создании необходимых условий безопасности, включая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом.

Порошенко напоминает, что совместно с Германией и Францией была создана концепция и модель размещения миротворческого контингента на Донбассе.

Более того, во время встреч в Вашингтоне удалось скоординировать подходы с американской стороной, которая поддержала эту идею. К активному ее продвижению подключился спецпредставитель Курт Волкер.

«Однако с тех пор, как новая переговорная команда сняла с повестки дня вопрос миротворческого контингента, наши партнеры логично спрашивают — и меня лично — во время мероприятий высокого уровня: «Если Украина не поднимает эту тему, почему мы должны ее продвигать? Нам что, больше, чем вам надо?», — отмечает Порошенко.

Третий совет: не следует включать «газовый вопрос» в общую повестку дня, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины «пакет договоренностей», по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки на политическом треке.

По словам Порошенко, «еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ».

«Уже пятый год, как мы не покупаем газ в России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю как кто, но наша команда восстановления прямых закупок газа у Путина рассматривать как капитуляцию — причем не только в энергетической, но и в политической сфере», — подчеркнул он.

Четвертый совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем.

«Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев и не видит нашего места на политической карте Европы», — отметил пятый президент.

Он привел в качестве примера «несколько любимых фишек» российского президента.

По словам Порошенко, фразу «как мы ранее договаривались» следует внимательно проверять, не верить на слово и сверять с реальными текстами договоренностей.

«Помню, как и в Минске в феврале 2015 года оказалось, что русскоязычный перевод уже разработанного соглашения оказался слишком творческим: настолько, что коренным образом менял содержание положений, согласованных ночью на английском языке», — пишет Порошенко.

По его словам, Путин часто манипулирует данными о количестве и источниках обстрелов, количестве техники и живой силы, чтобы доказать, что украинская сторона в большей степени виновна за нарушение режима тишины.

«Советую быть готовым к таким статистическим манипуляциям и иметь цифры и данные, которым доверяют в Берлине и Париже», — добавил Порошенко.

Классический и наиболее циничный аргумент — «их там нет». Об оружии он ответит, что «возможно, оно и российское, но нам не принадлежит».

«Искренне поддерживаю намерение президента Зеленского договориться в Париже о сроках и механизме вывода российских войск с территории Донбасса. Однако очень советую активно поработать над тем, чтобы привезти в Париж очередные убедительные фото-, видеокадры, спутниковые снимки, российские военные билеты, паспорта, фотодоказательства присутствия новейшего российского оружия и техники на территории украинского Донбасса», — подчеркивает Порошенко.

Он также советует Зеленскому избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, «не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента».

Стоит доверять словам, а реальным действиям российской стороны, добавил Порошенко.

«Напоследок, вынужден разочаровать тех, кто хочет сесть за стол переговоров, посмотреть Путину в глаза, понять, чего тот хочет от Украины и договориться «где-то посередине». Ему не нужен ни Крым, ни Донбасс. Ему нужна вся Украина. Пусть нынешнее развитие событий по поглощению Беларуси Москвой станет всем примером и ярким предвидением того, что ожидает Украину. Это тоже, кстати, о дешевом газе. Следует прислушаться к советам наших друзей, в частности президента Литвы, который искренне предостерег украинское руководство «не идти на уступки, которые могут нанести вред». Действительно, важно, чтобы тот способ, который будет урегулирована ситуация на Донбассе, не создал еще больше угроз для всей Украины», — отметил Порошенко.