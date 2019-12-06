Андрей Капский: Прозвенел звонок о необходимости перемен 1 6.12.2019, 13:25

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Андрей Капский

БАТЭ нужна «полезная встряска».

Председатель правления ФК БАТЭ Андрей Капский считает, что клубу необходима «полезная встряска».

По его словам, итоги прошедшего сезона говорят о том, что прозвенел звонок о необходимости неких перемен: «Нужны изменения в подходах, к подготовке футболистов, к развитию, наверное, к их отношению к работе».

Об этом сын основателя БАТЭ Анатолия Капского заявил в эфире спортивного телеканала «Беларусь 5», пишут naviny.by.

Он уверен, что нужны перемены, поэтому (пока не называя фамилий и позиций) анонсировал «точечные изменения»: «Это будет для всех полезной, я думаю, встряской и поводом еще раз что-то переосмыслить».

Напомним, в этом сезоне БАТЭ не попал на групповую стадию ни одного из еврокубков, а также уступил золотые награды брестскому «Динамо», прервав свою 13-летнюю чемпионскую серию.

В то же время в составленной символической сборной чемпионата, по версии «ПБ», присутствуют четыре представителя борисовского клуба.