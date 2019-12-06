«Слава Украине!»: Зеленский поставил на место российского пранкера 6 6.12.2019, 13:40

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Президент Украины поинтересовался у пранкера, что нужно отвечать на приветствие «Слава Украине!».

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он korrespondent.net.

"Ну если уж 60 минут дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - написал Столяров, добавив, что подробности он сообщит позже.

Пранкер опубликовал 30-секундный отрывок "разговора", где кроме Столярова, звучит голос, похожий на голос президента Зеленского. В начале разговора Столяров заявляет, что "на проводе Кремль".

"Ну наконец-то ты, родненький, с российской номера позвонил... Так, а что вы хотите?", - спрашивает "Зеленский".

На это пранкер сказал, что хочет снятия санкций СБУ.

"Хорошо, я тогда проведу вечер. Слава Украине. Как следует отвечать, когда говорят "Слава Украине?", - ответил ему голос, похожий на голос президента Украины.