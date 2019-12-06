Как Путин «получил гарбуза» от белорусов 6 6.12.2019, 13:56

4,144

России напомнили о статье №1 нашей Конституции.

«Бояться не надо – надо принимать мужественные решения», —так высказался вчера премьер России относительно будущего интеграционного договора. В это же время Лукашенко, который также вчера много говорил, заверил, что спорных вопросов между Москвой и Минском все меньше, сообщает «Белсат».

Белорусские девушки из компании «Свежий ветер» прикатили тыкву к воротам посольства России, с которой Беларусь втягивается в тесный союз.

«Если жених сватается, но девушка не согласна, то девушки выкатывают тыкву. То есть мы показываем, что согласны дружить со всеми, но не хотим жить в чужом доме», – говорит Сергей Бульба из гражданской кампании «Свежий ветер».

Активисты кампании в защиту нашей независимости хотели передать обращение послу. В документе написано, что значительная часть положений «союзного договора» противоречат статье №1 Конституции, согласно которой Беларусь унитарное государство с собственной внутренней и внешней политикой. Дмитрий Медведев вчера «успокаивал», что и Россия свой суверенитет частично уменьшила, входя в Евразийский Союз.