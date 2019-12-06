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В Беларуси снова подсчитали потери от налогового маневра РФ

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  • 6.12.2019, 14:11
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В Беларуси снова подсчитали потери от налогового маневра РФ

Эксперт назвал сумму в преддверии переговоров Румаса и Медведева.

Дефицит текущего счета платежного баланса Беларуси в 2019-2024 годах вырастет на $9,25 млрд, или на $1,54 млрд в среднем за год, сообщил директор Исследовательского центра (ИЦ) Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик со ссылкой на данные проведенного ИЦ исследования, передает interfax.by.

"Суммарные потери по текущему счету Беларуси за период реализации налогового маневра могут составить более $9,2 млрд с учетом ряда базовых допущений", - сказал Чубрик журналистам в пятницу в Минске.

Он пояснил, что в оценке, которую провел ИЦ ИПМ, в качестве сценария использованы допущения, что цена на нефть в период проведения маневра составит $60/баррель, Беларусь сократит импорт нефти из РФ с 18 млн тонн в 2019 году до 15,4 млн тонн в 2024 году, экспорт белорусских нефтепродуктов уменьшится с 10,9 млн тонн до 8,3 млн тонн. Предположение о снижении объемов экспорта нефтепродуктов и импорта нефти эксперт объяснил ожидаемым падением рентабельности нефтепереработки.

По его оценке, прямые потери белорусского бюджета от постепенного обнуления экспортных пошлин на нефтепродукты к 2024 году превысят $3,2 млрд. "Это станет серьезным вызовом для бюджета", - подчеркнул Чубрик. Потери Беларуси во внешней торговле товарами за 2019-2024 годы оцениваются в суму более $6 млрд в связи с удорожанием цены импорта нефти из России.

По расчетам ИЦ ИПМ, при сценарной мировой цене на нефть ($60/баррель) стоимость 1 тонны сырья для белорусских НПЗ в 2020 году вырастет на $36,1, в 2021 году – на $52,9, в 2022 году – на $70,4, в 2023 году – на $87,9 и в 2024 году – на $105,5.

В 2018 году дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси составил $265,6 млн (0,4% ВВП), что на 71,9% меньше, чем в 2017 году.

Как сообщалось, Беларусь ведет переговоры с РФ о возможной компенсации издержек в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Тема компенсации является одним из ключевых вопросов в переговорах премьер-министров двух стран, которые состоятся в Сочи 6 декабря, и на встрече президентов Беларуси и России (запланирована на 7 декабря). Основной темой переговоров президентов будет обсуждение программы углубленной интеграции двух стран. Накануне переговоров официальный Минск констатирует сохранение ряда принципиальных разногласий.


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