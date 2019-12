Агент Кипра в российской Думе 5 6.12.2019, 14:24

2,829

Леонид Левин

У автора закона об иноагентах нашли миллиардное состояние в офшорах.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России. Достаточно лишь расшарить «неправильный» пост в соцсетях и получить любую сумму от любого зарубежного источника: к примеру, сдать квартиру иностранцу или заработать на рекламе в Youtube. Соавтором закона и главным его лоббистом в публичном поле стал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Пока Левин разбирался с источником доходов россиян, The Insider разобрался с источниками доходов самого Левина и обнаружил много интересного.

Как выяснилось, он владеет недвижимостью почти на миллиард рублей, а его компания зарабатывает сотни миллионов рублей на выполнении госзаказов, причем контракты достаются ему с нарушением антикоррупционных норм. Более того, фирма борца с иностранными агентами связана с кипрскими офшорами. А взломанная переписка указывает на то, что, став депутатом, он продолжил негласно управлять своим бизнесом, обслуживая при этом администрацию президента.

Лендлорд-социалист

Годовой доход члена фракции «Справедливая Россия» Леонида Левина составляет около 12 млн рублей — миллион в месяц. Это в 35 раз больше, чем средняя зарплата в Пензенской области, которую депутат из «социалистической» партии представляет в Госдуме.

Как удалось выяснить The Insider, Левину принадлежит пентхаус площадью 225,2 м² в доме рядом с метро «Павелецкая» (Москва, ул. Большая Пионерская, 20). Шестиэтажное здание «имеет богатую входную группу: французские балконы, панорамные окна и переменную этажность».

Дом и парковка находятся под вооруженной охраной. Рыночная стоимость жилья депутата — около 200 млн рублей. На такую квартиру пензенцам со средним доходом нужно копить 575 лет.

Агент Кипра в Думе. Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами

Пентхаус Левин приобрел еще до избрания в парламент, однако квартиры указанной площади в публичной части его декларации нет. В то же время права собственности на этот объект подтверждаются как выпиской из Росреестра (совпадают ФИО), так и тем, что этот адрес указан в качестве домашнего адреса Левина в базе ГИБДД — совпадают марка автомобиля (Mercedes-Benz S-класса), ФИО и дата рождения. Сам Левин заявил The Insider, что при подаче декларации руководствовался данными Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Московским городским комитетом по государственной регистрации права на недвижимое имущество, а несовпадение в площади может объясняться наличием лоджий и балконов, которые не включены в данные Росреестра о размерах квартиры.

Странным образом огромный (1934 м²) особняк в поселке Павлово под Истрой, который The Insider нашел у Леонида Левина, также отличается по метражу от того, что указано в декларации. Разницу в 200 метров объяснить наличием балконов уже довольно сложно. Левин после запроса The Insider прислал справку из кадастра об «исправлении технической ошибки», где площадь дома приводилась в соответствие с указанной в декларации. Но на момент публикации на официальной кадастровой карте значились старые цифры. Любопытно, что именно у Левина и квартира и дом были обозначены в декларации с «технической ошибкой». У других депутатов The Insider таких ошибок не находил.

Особняк Левина построен на принадлежащих ему 43 сотках земли. Стоимость подмосковного имущества депутата, судя по предложениям на рынке, не менее 700 млн рублей: дом в полтора раза меньшей площади с сопоставимым участком продается здесь за 640 млн. На такое имение избирателю Левина из Пензы нужно копить еще 2 тысячи лет.

Принадлежат Левину, согласно имеющимся у The Insider документам, и земли в Краснодарском крае. Только кадастровая стоимость двух земельных участков на Таманском полуострове общей площадью в 59 га составляет более 82 млн рублей.

Земли на берегу залива достались Левину в личную собственность от ООО «Приморские рассветы». Этой ныне ликвидированной компанией он владел совместно с Рубеном Оганесовым — членом правления «Почты России». До этого Оганесов был министром в подмосковном правительстве и курировал АО «Телеканал 360». Как отмечали в «Трансперенси Интернешнл», Левин лоббировал интересы своего экс-компаньона, благодаря чему телеканал «360» получил 21-ю кнопку как обязательный общедоступный региональный канал для Московской области.

Кипрский агент

Перед избранием в Госдуму в 2011 году Леонид Левин указал, что на 100% контролирует ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани». Эту пиар-компанию он в 2002 году учредил вместе с кипрской фирмой A.R A.R Management. The Insider выяснил, что она контролируется еще двумя офшорами ROMANOS NOMINEES и SCOPACO NOMINEES, которые в свою очередь записаны на «номиналов» Пинелопи Папапетроу (Pinelopi Papapetrou) и Крис Скордис (Christ Skordis). Scordis, Papapetrou & Co ориентирована на клиентов из России, ее называют «крымской прачеченой». Юристы предоставляют услуги по регистрации офшоров, в том числе на адреса своих сотрудников. С фирмой связан и Христодулос Василиадис, которого Алексей Навальный называл номинальным директором, а «Ведомости» писали о нем как о помогающем россиянам оформлять «структуру владения активами».

Левин заверил The Insider, «к структуре собственников компании «Тайный советник» не имею отношения с момента избрания в Государственную Думу, как и к владению или управлению какими-либо иными бизнес-активами». Однако на прямой вопрос, пользовался ли он когда-нибудь услугами юридической фирмы Scordis, Papapetrou & Co, Левин не ответил. Вместо этого он еще раз подчеркнул, что в данный момент у него «ни с какими структурами нет отношений собственности или управления».

Сумма доходов «Тайного советника» за прошлый год, по данным ФНС, составила более 92 млн рублей. Зарабатывает фирма и на госзакупках — в общей сложности освоила на сделках с РЖД, структурами Минздрава и университета МИСиС более 800 млн рублей. Контракты нередко достаются левинской фирме в обход конкурсных процедур. Случается, что в роли конкурентов «Тайного советника» выступают и аффилированные с Левиным другие компании. Как в случае с борьбой за 186 млн от РЖД, на которые также претендовало ООО «Рекламное Агентство «Эй-Ди-Ви «Гэллери», ранее учрежденное самим Левиным, а сейчас зарегистрированное на экс-директора «Тайного советника» Татьяну Фирсову.

«Тайный советник» сыграл важную роль и в ходе вторжения в Украину. Именно Левину было поручено обеспечить политтехнологическое сопровождение «референдума» в Крыму и в целом украинской кампании. Пиарщики «Тайного советника» вели социологические исследования, снимали видеоролики, выпускали печатную агитпродукцию. И, как показывает взломанная переписка замглавы Управления внутренней политики АП Тимура Прокопенко, Левин (который уже был депутатом и якобы «не имел отношения к компании») лично руководил этими процессами, причем указания депутат «оппозиционной» партии получал напрямую из Кремля. Вот некоторые выдержки из взломанной смс-переписки Прокопенко (в разговоре с The Insider Левин от комментариев на эту тему отказался, обосновав это тем, что «информация получена незаконным путем»):

Довольный работой своего депутата Прокопенко обеспечивает ему эфир у своего телеведущего Владимира Соловьева:

Прокопенко настолько сблизился с Левиным, что даже приезжал к нему на дачу. В тот самый особняк под Истрой.

Помимо закона об иностранных агентах Левин также активно лоббирует закон об изоляции рунета и является ярым сторонником запрета Telegram. Впрочем, вопросы The Insider, посланные Левину через Telegram, он прочел.