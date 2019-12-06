Вячеслав Грецкий: Нужно что-то оригинальное показать на Матче звезд 2 6.12.2019, 14:25

Вячеслав Грецкий

Форвард минского «Динамо» поделился мнением о своем грядущем участии в матче звезд КХЛ.

- Пару лет назад в НХЛ была похожая история. Через голосование на Матч звезд НХЛ отправили тафгая Джона Скотта. По итогу, его признали лучшим игроком уикенда.

- Да, недавно в ленте в одном паблике наткнулся на эту статью. Кстати, подобным образом латыши отправили на Матч звезд НХЛ Земгуса Гиргенсонса. Показали результаты голосования, а там все голоса за него были из Латвии. У меня похожая история.

- Ты готов стать лучшим игроком уикенда?

- Раз болельщики сделали свой выбор, обязан их отблагодарить. Мы пообещали сделать что-то очень крутое для всех, кто поддерживал.

- Может, ты стал отрабатывать буллиты?

- Здесь не столько речь о буллите... Нужно что-то оригинальное показать, необычное.

- Сам или посоветуешься с кем-то?

- Думаю, будет командная работа. Идеи уже сыплются. В коллективе спрашивают, что придумал :)

Набрасывают варианты, причем есть хорошие идеи, - цитирует Грецкого pressball.by.