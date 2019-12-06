Видео минского блогера стало одним из самых популярных в мире на YouTube 2 6.12.2019, 14:28

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YouTube подвел итоги 2019 года.

Он перечислил все ролики, который за год набрали больше всего просмотров и лайков. Результаты привели в подборке Rewind – ее сервис публикует каждый год, начиная с 2010-го, передает kyky.org.

«Глобальная команда YouTube прислушалась к пожеланиям пользователей. Теперь вы можете узнать не только, какие ролики просматривали чаще всего, но и какие завоевали всеобщую любовь и набрали больше всего лайков», – указано в релизе. Здесь компания имеет в виду, что учла опыт предыдущего года – тогда выпуск Rewind-2018 стал самым задизлайканным в истории сервиса – 17 миллионов «пальцев вниз».

YouTube Rewind отражает общемировые тенденции. В рейтинг самых популярных видео 2019 года попало видео минского блогера Влада Бумаги: оно оказалось на девятом месте. Ролик белоруса под названием «Покупаю все, что ты можешь унести из магазина» собрал 12,5 миллиона просмотров и 2,1 миллиона лайков (саму суть контента оставляем на ваш суд).

Владу 23 года, он родом из Серебрянки. Блогер завел свой YouTube-канал в 2014 году. Его первым успешным проектом стал вайн по мотивам Ice Bucket Challenge. Затем, чуть позже, вышел ролик «24 часа в батутном центре», который посмотрели больше десяти миллионов раз. Сейчас, спустя пять лет после появления на платформе YouTube, его аудитория – свыше 13 миллионов подписчиков.