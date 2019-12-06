В Беларуси продолжаются суды над участниками «парламентских выборов» 2 6.12.2019, 15:06

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фото: Sputnik Максим Богданович

(обновляется) Власти перенервничали.

В суде Московского района Минска проходит серия административных процессов над кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

В течение пятницы, 6 декабря, суд рассматривает 8 административных дел в их отношении. Всех обвиняют в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» (ст. 23.34 КоАП)

Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей). Судья — Татьяна Мотыль.

Активистка Анастасия Гусева получила штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей). Судья — Лидия Телица.

Активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк – штраф 50 базовых величин (1275 рублей). Судья — Виктор Козак.

Активист «Европейской Беларуси» из Бреста Андрей Шеренда Бреста не явился в суд. Но судья Ю. Машкетов вынес постановление – штраф в размере 50 базовых величин (1275 рублей) без участия активиста.

Не было на суде блогера из Орши Дмитрия Козлова (Серый Кот), которому присудили 25 базовых величин (637,5 рублей). Судья — Ю. Машкетов.

Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович за участие в несанкционированном массовом мероприятии получил штраф в размере 50 базовых величин (1275 рублей). Судья — Лидия Телица.

Активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич - 30 базовых величин (765 рублей).

Активистка Наталья Самотыя - 25 базовых величин (637,5 рублей).