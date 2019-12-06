Ангела Меркель впервые посетила Аушвиц 6.12.2019, 15:41

Это первый визит Ангелы Меркель в бывший немецкий концлагерь близ Освенцима.

Фото: PAP/Łukasz Gągulski

Канцлер Германии и премьер Польши возложили цветы в бывшем концлагере.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложили цветы у Стены исполнения приговоров в бывшем концлагере «Аушвиц». Таким образом, они почтили память всех жертв немецкого лагеря смерти, передает «Радио Польша».

Политики также посетили часть выставки в музее «Аушвиц». Они побывали у здания 1-го крематория, а также вошли в 4-ый блок, в котором представлены доказательства массового истребления евреев.

В 5-м блоке им были представлены вещи, отнятые у убитых евреев, которых немцы массово депортировали из оккупированных ими стран. В музее «Аушвиц» хранятся, в частности, обувь, детская одежда, очки, кухонная утварь, чемоданы с именными табличками и молитвенные халаты.

Это первый визит Ангелы Меркель в бывший немецкий концлагерь близ Освенцима. Канцлер Германии была приглашена Фондом «Аушвиц-Биркенау», который сегодня, 6 декабря, отмечает 10-ю годовщину своего создания.