Ангела Меркель впервые посетила Аушвиц
- 6.12.2019, 15:41
Канцлер Германии и премьер Польши возложили цветы в бывшем концлагере.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложили цветы у Стены исполнения приговоров в бывшем концлагере «Аушвиц». Таким образом, они почтили память всех жертв немецкого лагеря смерти, передает «Радио Польша».
Политики также посетили часть выставки в музее «Аушвиц». Они побывали у здания 1-го крематория, а также вошли в 4-ый блок, в котором представлены доказательства массового истребления евреев.
В 5-м блоке им были представлены вещи, отнятые у убитых евреев, которых немцы массово депортировали из оккупированных ими стран. В музее «Аушвиц» хранятся, в частности, обувь, детская одежда, очки, кухонная утварь, чемоданы с именными табличками и молитвенные халаты.
Это первый визит Ангелы Меркель в бывший немецкий концлагерь близ Освенцима. Канцлер Германии была приглашена Фондом «Аушвиц-Биркенау», который сегодня, 6 декабря, отмечает 10-ю годовщину своего создания.