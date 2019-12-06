Штанге: Теперь понимаю, почему сборная Беларуси на 87-м месте в рейтинге 6.12.2019, 16:14

Бернд Штанге

Экс-тренер сборной приехал в Беларусь, посмотрел пару топ-матчей – и вот его впечатления.

Недавно экс-тренер сборной Беларуси Бернд Штанге посетил нашу страну. Немец встретился с друзьями, дал пару комментариев прессе и побывал на «класико» в Борисове и на динамовском дерби в Минске. То, что Штанге засветился на двух подряд поединках «бело-голубых», породило немало домыслов: а не собирается ли Бернд возглавить минское «Динамо», или, возможно, он будет работать в клубе менеджером? С этими вопросами корреспондент «Трибуны» позвонил 71-летнему специалисту в Германию и заодно узнал, как ему вообще белорусский футбол.

– Впервые в жизни я приехал в Беларусь на машине. И, скажу честно, очень понравилось. Ехал через Бобровники, Барановичи, Слоним. Ехал медленно и отдыхал. Беларусь – очень красивая страна, привлекательная для туристов. И иностранцы знают, что ваша Родина прекрасна.

– Учитывая, что вы ехали на машине, могу предположить, что вы находитесь в неплохой физической форме?

– Я в отличной форме. И каждую среду вечером в Йене со многими бывшими футболистами мы встречаемся, играем час 15 минут. Затем пьем пиво, обсуждаем футбол и говорим, что раньше все равно было лучше :)

. В общем, никакого стресса, просто разминка. И о возрасте никто не думает.

– Вы довольны тем, как сложилась поездка в Беларусь?

– Конечно. Вы же понимаете, что после пяти лет работы в Беларуси у меня остались друзья, сейчас появилась возможность встретиться с ними. Я провел время с массажистом сборной Виктором Булатом, [бывшим председателем АБФФ] Геннадием Невыгласом, [экс-генсеком АБФФ] Леонидом Дмитраницией, [бывшим] переводчиком [сборной] Александром Рухлей. Мы общались, ужинали – была прекрасная атмосфера.

Раньше у меня не было времени, чтобы встретиться с друзьями, потому что работал в Сингапуре, Сирии. А сейчас появилась возможность посетить Беларусь. Удалось съездить в Пинск, увидел местную футбольную академию. Мне она очень понравилось. Хорошее поле, раздевалки, сауна, классы для теории, тренажерный зал. Очень хорошо, что там провели такую работу.

Также мое сердце радовалось, когда видел, как изменился Минск. Новые здания, хорошо одетые люди, неплохие машины на дорогах. Все на европейском уровне. Еще мне впервые в жизни удалось побывать на «Борисов-Арене». Это великолепный стадион, международного стандарта: газон, трибуны, условия для работы журналистов. Посетил еще национальный стадион «Динамо». Мне он тоже очень понравился. И еще побывал в футбольной академии в Минске. В общем, поездка получилась хорошей.

– Вас пригласили в Беларусь или вы сами захотели приехать?

– Сам. Появилось время – и я поехал. Причем многие быстро узнали, что я в Беларуси. Еще до окончания матча в Борисове мой телефон начал разрываться, было очень много звонков. Все хотели со мной встретиться. Это на самом деле приятно.

***

– Вы побывали на матче БАТЭ и минского «Динамо» и назвали его фантастическим.

– Не совсем так. Я имел в виду атмосферу на «Борисов-Арене». А качество футбола? Я видел всего два матча – еще динамовское дерби – и теперь понимаю, почему сборная Беларуси находится на 87-м месте в мировом рейтинге. Команда, когда я работал с ней, смогла добраться до 36-й строки, а сейчас так скатилась. Это настоящая катастрофа, трагедия для всех болельщиков и меня. Так вот, посмотрев два матча чемпионата, понял, почему Михаилу Мархелю и Георгию Кондратьеву работать со сборной очень тяжело, почему нелегко добиться результата. Думаю, в Беларуси нужно провести круглый стол, обсудить текущее положение дел в вашем футболе и определить новую концепцию развития вида спорта. Если будете работать так, как сейчас, то никакого прогресса не будет. Вы играете на уровне Латвии, Литвы, Эстонии. А ваши соседи – Украина и Польша – уже далеко впереди. Так что определенно нужна новая концепция.

– В чем она должна заключаться?

– На самом деле с моей стороны было бы неправильно что-то советовать вам, находясь в Германии. Нужно глубже знать все проблемы белорусского футбола. Но по тому, что я вижу сейчас – национальная и молодежная сборные не квалифицируются на топ-турниры, клубы не играют в еврокубках – могу сказать, что вам нужно что-то менять.

– Например, что?

– Сделать лигу с десятью профессиональными командами. Пусть БАТЭ по четыре раза играет с «Динамо-Брест», «Динамо-Минск» и «Шахтером». Не нужны команды, у которых нет денег, или которые в конце каждого месяца думают, как отдать зарплату футболистам.

Пусть в лиге участвуют, например, 200 футболистов. Будет конкуренция между игроками. А то как получается сейчас? Не получается у футболиста в сильном клубе – он переходит в более слабую команду, получается полторы тысячи долларов, и все у него хорошо. Так нельзя. Все должны стараться конкурировать между собой и прогрессировать.

Также нужно уметь продавать высшую лигу Беларуси. Но главный вопрос – кто ее купит? Необходимо разобраться в этом вопросе и понять, как продать этот продукт, как сделать его более привлекательным. Вам виднее, как решить эту задачу.

– Нынешний председатель АБФФ Владимир Базанов – бывший военный. Как думаете, он сможет что-то изменить в белорусском футболе?

– Поймите, человек не будет занимать этот пост, если ничего не знает и не понимает. И кем он был раньше, не так уж и важно. Думаю, он знает многое, как Невыглас и Румас. Разбирается в футболе и заместитель Базанова Юрий Вергейчик. Но руководители АБФФ должны осознавать, что белорусский футбол не прогрессирует, а, наоборот, уже сделал шаг назад. И главный критерий – отсутствие результатов. Как у сборных, так и у клубов. Государство платит большие деньги для развития вида спорта, и это правильно, что оно ждет результатов. Тем не менее мне очень хочется думать позитивно в отношении белорусского футбола.

– Вы побывали на матчах с участием минского и брестского «Динамо», БАТЭ. Какая команда вам больше всего понравилась?

– «Динамо-Брест», которое и стало чемпионом Беларуси. Команда показывала качественный, можно сказать, интеллигентный футбол. Но при этом хочу отметить один момент. Живя в Германии, я постоянно смотрю матчи Бундеслиги. Там футбол очень быстрый. А в Беларуси я увидел совсем небыстрый футбол. Медленные пасы, несильные, в большинстве своем дальние. На поле много борьбы. И, как уже сказал, теперь понимаю, почему вашим сборным и клубам тяжело противостоять европейским коллективам.

Не хочу говорить, что раньше было лучше, но вы же помните, как мы играли против Нидерландов, Франции, Германии, Англии. Соперники не могли предугадать, как мы будем действовать. И такая ситуация давала нам шансы на победу. Никто не мог заранее предугадать результат. А сейчас? Сейчас у вас против таких сборных нет шансов. Определенно, сделан шаг назад.

***

– Вы были на двух матчах минского «Динамо». И многие предположили, что вы или возглавите команду, или пойдете работать в клуб.

– Нет, тренером точно не буду работать. Мне 71 год, главным не хочу быть. Предложения есть каждый месяц – из Африки, Катара, Эмиратов, с Кипра – но я не хочу работать. Я организовал международные тренерские курсы, посещаю страны. Например, недавно был в Австралии. А так я сейчас пенсионер :)

. Повторюсь, главным тренером быть не хочу. 200 процентов.

– А если в руководстве клуба?

– Нет. Готов быть волонтером, что-то советовать. Но, поймите, я провел 176 матчей со сборными. Оман, Сирия, Ирак, Сингапур, Беларусь... 176 раз я стоял и слушал национальный гимн. Это очень много. Плюс я долгое время работал с клубами. Так что сейчас максимум могу консультировать и учить тренеров. Пожалуйста, скажи всем, кто думал, что Штанге хочет работать в минском «Динамо», что это не так. Будьте спокойны. Сейчас в «Динамо» Сергей Гуренко и Сергей Омельянчук.

– Вас не звали в какой-нибудь белорусский клуб?

– Нет. И даже не хочется об этом говорить.

– В нынешнем сезоне у нас сменился чемпион. Как вы отреагировали на это?

– Я всегда старался быть нейтральным. Не болел ни за БАТЭ, ни за «Динамо», ни за «Шахтер». Но перед каждым сезоном мне говорили, что борисовчане точно должны стать чемпионами. А Брест изменил ситуацию. Все потому, что в клубе есть стратегия, там знали, как взять золото турнира. Вот только нынешняя концепция развития «Динамо» больше направлена на то, чтобы показать, что есть такой клуб, что есть успех. Александр Зайцев молодец. Но это не та концепция, которая поможет добиться успеха в Лиге чемпионов. Ее нужно как-то менять. Например, «Динамо» нужны хорошие крайние защитники, быстрые молодые игроки. Пока же могу сказать, что команде будет очень тяжело. Тем не менее желаю удачи брестчанам.

– Вы как-то отмечали, что следите за белорусским футболом. В курсе, кто в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги?

– Конечно. 20-летний парень забил 19 мячей. Замечательно! Только я не видел этого игрока, к сожалению. Думаю, Мархель знает, что с ним делать.

– Главный тренер сборной Беларуси не приглашает его в команду.

– Да? Не знаю, почему так. Впрочем, Мархель – главный тренер, он знает, как достичь результата. Если думает, что удастся побеждать с другими футболистами, пусть будет так. Но этот футболист – будущее национальной сборной, 100 процентов. Он знает, как забивать. Он должен помочь команде. Ведь, смотрите, в прошедшей квалификации вы набрали всего четыре очка. При этом в составе было много игроков старше 30 лет. Однозначно, эта сборная лучше не будет. Только хуже. А если сборная возьмет четыре очка, но в составе будет 20-летний футболист, лучший бомбардир чемпионата, это будет хорошо как для игрока, так и для команды. Все будут прогрессировать и в будущем добьются успех. Йоахим Лев, например, мог вызывать Хумельса, Боатенга. Чемпионов мира. Но им больше 30, и Лев сказал: «Ребята, спасибо за все, но до свидания. Я буду играть молодыми футболистами». В итоге сборная Германии стала первой в своей квалификационной группе.

Не говорю, что в белорусской команде должны быть только молодые игроки. Не помешал бы еще один Стасевич. Но и быстрые юноши должны вызываться. Поэтому лучший бомбардир нынешнего чемпионата Беларуси обязательно должен играть в сборной.

– В Беларуси существует такое мнение: чтобы сборная добилась результата, нужно снова позвать иностранца. Человека, который со стороны взглянет на вещи, предложит новую систему, концепцию, и тогда добьется многого. Нужно так делать?

– Нет. В Беларуси и так есть хорошие специалисты, которые разбираются в футболе. Иностранцы сейчас не нужны.

Помню, когда я работал в Беларуси, каждый год мы проводили одну-две конференции с тренерами, говорили о международном футболе. Обсуждали какие-то новые явления. Мне хотелось, чтобы все сборные – юношеские, молодежные, национальная – играли по одной системе. С прессингом, антипрессингом, компактностью, с быстрыми крайними защитниками. Хорошие тренеры, такие, как Курненин, Кондратьев, работали именно так. И был успех. Эти тренеры смогли вывести свои команды на молодежный чемпионат Европы, Кондратьев попал на Олимпиаду в Лондоне. Так что в Беларуси есть хорошие специалисты. Иностранцы вам не нужны.

– Вы говорили, что общаетесь с Виктором Гончаренко.

– Точно. Поддерживаем контакт. После матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы созваниваемся. Когда ЦСКА готовился к новому сезону в Австрии, мы встретились с Гончаренко. Он мой хороший друг. Когда я возглавлял сборную Беларуси, с Виктором каждый месяц в офисе АБФФ мы разговаривали о футболе. Он посещал тренировки сборной, много писал, читал. И поэтому он сейчас работает в ЦСКА, и работает отлично. В клубе мало денег, в основном молодые игроки, а Гончаренко все равно добивается результата. Для меня он герой.

– Вы сейчас ему что-то советуете или просто обсуждаете футбол?

– Он и так проводит хорошую работу с командой, старается, чтобы его коллектив всегда атаковал, забивал. ЦСКА играет хорошо, только вот в команде слишком много молодежи, которой не всегда хватает стабильности. Жаль, у клуба нет таких денег, как, например, у «Спартака» или «Зенита». Что же касается вашего вопроса, то могу лишь повторить, что Гончаренко – мой хороший друг.

– Как считаете, он может возглавить сборную Беларуси?

– Такое лучше спрашивать у Виктора. Не знаю, как ответить. Просто работа в клубе и сборной – две большие разницы. И перейти на новый ритм очень тяжело. В команде у тебя тренировки каждый день, по два раза. Свои задачи. А работа в сборной предполагает другой график, да и нужно следить за молодежкой, за юношескими сборными. Так что лучше узнайте у Виктора.

***

– Александр Глеб, поигравший и под вашим руководством, завершил карьеру. Что думаете по этому поводу?

– Маттиас Заммер, Александр Глеб, Ульф Кирстен, Томас Долль – это лучшие футболисты, с которыми я работал. Глеб был на очень высоком уровне. Раньше я никогда не высказывал мнение о переходах игроков, но сейчас могу сказать, что отъезд Александра из «Арсенала» был большой ошибкой. Надо было Глебу играть в Лондоне до конца карьеры.

Мне очень нравилось работать с ним, с Кутузовым. Думаю, если бы эти футболисты всегда были на стабильно высоком уровне, сборная Беларуси попала бы на чемпионат мира. Но у того же Глеба были проблемы: то травмы, то еще что-то.

– Сейчас наша «националка» может попасть на чемпионат Европы через Лигу наций. Верите в команду?

– Смотрел все матчи вашей сборной в квалификации ЧЕ. Дома у меня идет «Беларусь 5». И могу сказать, что с Грузией вам будет очень тяжело. У Мархеля и Кондратьева сейчас команда, которая ничего не выигрывает, а для изменения ситуации у тренеров слишком мало времени. Коллективу нужны три-четыре молодых игрока, но найти их тяжело.

– Но вы верите в сборную Беларуси?

– Желаю вам успеха, и мечтаю, чтобы все у вас получилось.

– В конце хотелось бы узнать о ваших самых ярких воспоминаниях о работе в Беларуси.

– Давайте выделим как негативные, так и позитивные моменты. Если говорить о первом, то самое ужасное для меня, настоящая катастрофа, это проигрыш сборной Люксембурга в Гомеле, под дождем. Я планировал провести большую конференцию для тренеров вашей страны, но за три дня до этого мы уступили Люксембургу, пропустили на последних минутах. Для меня это была настоящая катастрофа, скажу честно, уже тогда хотел уехать домой.

На конференции Игорь Криушенко мне сказал, что этот проигрыш – трагедия не только для всего белорусского футбола, но и для болельщиков, людей. Настоящий скандал, позор. Но Криушенко потом сам проиграл сборной Люксембурга.

Еще помню, что у нас были неплохие шансы квалифицироваться на чемпионат Европы-2012. Мы играли на выезде в Боснии и Герцеговине. Выглядели неплохо, но Тимофей Калачев получил красную карточку уже на 34-й минуте. И мы проиграли 1:0, пропустив в конце встречи.

Что касается позитива, то это, конечно, все победы на международном уровне. БАТЭ побеждал «Баварию». И, конечно, с удовольствием вспоминаю победы сборной Беларуси. Не над Оманом, Литвой, другими не самыми сильными командами. Куда важнее наши сенсационные победы над Нидерландами и Францией.

Это для меня праздник. Хороший момент – и ничья с французами 1:1. Так что приятных эпизодов было очень много.