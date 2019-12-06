Рождение протеста 2 Игорь Яковенко

6.12.2019, 16:36

Игорь Яковенко

В судах рождается поколение могильщиков режима.

В Москве – день приговоров. Судья Кунцевского суда Светлана Ухалева приговорила Егора Жукова за видеоролики, в которых он критиковал власть и призывал к ненасильственному протесту, к 3 годам условно. Плюс на два года запрет заниматься администрированием сайтов и схожими видами деятельности (то есть, фактический запрет на пользование интернетом). А еще судья Ухалева приговорила к смертной казни керамическую фигурку лягушек, изъятую у Жукова во время обыска и либертарианский флаг, похищенный у него тогда же.

Судья Тверского суда Мария Сизинцева приговорила к штрафу в 150 тысяч рублей Павла Новикова за удар пластиковой бутылкой по шлему нацгвардейца. Новиков вину признал, попросил у силовика прощения, тот его простил.

Судья Тверского суда Елена Булгакова осудила Никиту Чирцова на год колонии за то, что он "толкнул" полицейского. Подсудимый вину не признал, объяснил, что действовал рефлекторно, выставив руки когда натолкнулся на полицейского в толпе.

Судья Мещанского суда Татьяна Шанина дала два года условно Владимиру Емельянову за то, что тот якобы потянул за бронежилет сотрудника Росгвардии, "лишив его свободы передвижения и причинив физическую боль". Прокурор требовал Емельянову 4 года реального срока…

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал приговор Егору Жукову "гуманным и сбалансированным". Еще раз, по пунктам. Егор Жуков во всех своих публичных выступлениях подчеркивал, что нужен именно ненасильственный протест и предостерегал от насильственных действий. Например, в одном из видео под названием "Мирная революция возможна", которое суд признал экстремистским, Жуков доказывает, что мирное сопротивление в два раза эффективнее насильственного. "Эксперт" ФСБ Коршиков наврал, что Егор Жуков призывал к насилию. Судья Ухалева осудила Жукова за то, что "он привлекал неограниченных круг лиц к экстремистской деятельности". "Правозащитник" Фадеев назвал этот приговор "гуманным и сбалансированным". Возможно, Фадеев не вполне отдает себе отчет в том, что он, в отличии от судьи Ухалевой и ФСБшника Коршикова, фигура публичная и ему теперь с этим жить…

Заключительная речь на суде Егора Жукова стала манифестом того поколения, которое похоронит путинский режим. Это речь умного, образованного, пронзительно честного и чистого молодого человека – гуманиста и патриота. До суда у ютуб-канала Егора Жукова было 10 тысяч подписчиков, во время суда стало 155 тысяч. В процессе суда Егор Жуков превратился из одного из десятков тысяч участников протеста в символ сопротивления режиму.

Несмотря на то, что Жуков формально оставлен на свободе, у него впереди непростые годы. Фактический запрет на пользование интернетом (тут многое зависит от толкования крайне расплывчатой фразы этого запрета) может стать несовместимым с продолжением учебы. То, что Жукову совершенно точно запретили вести свой ютуб-канал, совершенно не означает, что его не могут приглашать на другие каналы. Убежден, что в ближайшие дни Жуков будет нарасхват, почти не сомневаюсь, что такие блогеры как Дудь постараются не упустить шанс. Так что власть в очередной раз подтвердила бессмертность фразы Анны Ахматовой о суде над Иосифом Бродским: "Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял!".

Российские суды рождают протест и ненависть к себе в режиме конвейера. Егор Жуков получил 3 года условно за призывы к мирному протесту. Какие тут параллели? Банкир Иван Бабинов осужден на 4 года условно за мошенничество в размере 12 млрд (двенадцати миллиардов) рублей. Чиновницы Елена Поздеева и Виола Глухарева получили условные сроки за хищения из казны соответственно 12 и 19 миллионов рублей. Условные сроки получили полицейские в Питере по громкому делу о крышевании борделей, полицейские в Бурятии по не менее громкому делу о зверских пытках задержанных. Условные сроки получили мерзавцы в Кемеровской области за групповое изнасилование…

Когда у зданий судов собираются сотни людей, возмущенных дичайшими приговорами, судьям становится неуютно. Когда про них пишут всякое в социальных сетях, им становится обидно. И судьи решили положить этому конец. Совет судей РФ выработал Концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, в которой судьи требуют положить конец "беспорядочной и необоснованной критике" судей и их решений. Нет особых сомнений в том, что эта "Концепция" в ближайшее время примет форму закона, в котором будут предусмотрены реальные сроки за беспорядочность, и отдельно – за необоснованность критики судей. Но тут есть одна небольшая проблема. В последнее время участились случаи эвакуации судов в связи анонимными сообщениями об их минировании. Так вот. Суды и путинский режим в целом, разгоняя мирные акции протеста и преследуя тех, кто как Егор Жуков выступает против насилия, своими руками торят дорогу тем, кто предпочитает насильственные методы свержения режима. Беречь бы нынешним властителям таких как Егор Жуков. Поскольку именно такие как он могут стать гарантией того, что Путин и его обслуги смогут избежать судьбы Муаммара Каддафи…

Игорь Яковенко, blogspot.com