закрыть
6 декабря 2019, пятница, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Ошмянах в машине нашли мертвого милиционера

  • 6.12.2019, 16:40
  • 1,617
В Ошмянах в машине нашли мертвого милиционера

Машина находилась на стоянке напротив здания РОВД.

По факту смерти сотрудника Ошмянского РОВД проводится проверка, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Около 20 часов 5 декабря в личном автомобиле был обнаружен труп сотрудника Ошмянского РОВД.

"Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей", - отметил Евгений Дудко.

Официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк сообщила, что Ошмянским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Для определения точной причины смерти 34-летнего мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников