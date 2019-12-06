В Ошмянах в машине нашли мертвого милиционера 6.12.2019, 16:40

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Машина находилась на стоянке напротив здания РОВД.

По факту смерти сотрудника Ошмянского РОВД проводится проверка, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Около 20 часов 5 декабря в личном автомобиле был обнаружен труп сотрудника Ошмянского РОВД.

"Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей", - отметил Евгений Дудко.

Официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк сообщила, что Ошмянским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Для определения точной причины смерти 34-летнего мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.